von SK

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend, 24. Januar, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz neben der Tittisbühlschule in der Major-Scherer-Straße abgestellten Nissan Qashqai eingeschlagen und einen in der Türablage befindlichen Geldbeutel mit rund 300 Euro Bargeld und diversen Papieren samt Geldkarten entwendet. Das teilt die Polizei mit. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Parkplatz und der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.