von SK

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von vergangenem Donnerstagnachmittag, 13 Uhr, bis Freitagmorgen, 7 Uhr, einen auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Byk-Gulden-Straße abgestellten Seat Ateca angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von nahezu 5000 Euro zu kümmern. Personen, die im fraglichen Zeitraum den Unfall auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, in Verbindung zu setzen.