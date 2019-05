von SK

Offensichtlich Driftversuche hat der unbekannte Lenker eines Daimler-Benz auf der Rasenfläche eines Fußballplatzes in der Straße „Zum Espen“ durchgeführt und dabei laut Polizei die Kontrolle über das Auto verloren. Das Heck des Autos brach deshalb aus und schleuderte gegen den Zaun des Sportplatzes. Der hierbei angerichtete Sach- und Flurschaden beläuft sich auf über 3000 Euro. Am Unfallfahrzeug, das der Fahrer etwa 200 Meter von der Unfallstelle entfernt stehen ließ, entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Personen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, (07731) 917036, in Verbindung zu setzen.