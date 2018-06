Singen/Hegau Ausrangierter Zug fährt von Singen nach Stuttgart

Es riecht übel, auf den Scheiben stehen handgeschrieben die Waggons-Nummern, und auch sonst bietet ein alter Interregio vieles, was die Fahrgäste höchst irritiert. Ein ausrangierter Interregio fuhr zwei Wochen lang von Singen nach Stuttgart und zurück. Er ersetzte einen komfortablen Schweizer Zug. Dies greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Die Monsterbaustelle Gottmadinger Bahnbrücke machte es möglich. Durch die zweiwöchige Sperrung während den Pfingstferien fuhren Ersatzbusse zwischen Schaffhausen und Singen. Der Intercity der Schweizer Bundesbahn, der im stündlichen Wechsel mit einem deutschen Zug verkehrt, konnte diese Linie durch den Unterbruch in Gottmadingen nicht bedienen. Reisende, die gerne den komfortablen schweizerischen Zug nutzen, staunten ziemlich schlecht, als sie in den Pfingstferien am Singener Bahnhof in einen schon viele Jahre lang ausrangierten Interregio einsteigen mussten. Ein Klebeband hielt einige Teile an und in den Waggons zusammen. Auf den alten Fenstern waren die Nummern der Waggons beschriftet – handgeschrieben mit Filzstift! Die Abteile boten sich den Reisenden wie ein übler Schatten ihrer uralten Tage. Und es roch ziemlich versifft. Wie gut, dass angesichts solcher widriger Umstände der Zug wenigstens das vorgesehene Tempo halten konnte. Und dies dank einer österreichischen Lok. Wie kurios. Für die Rückfahrt war eine Umplanung ratsam. Der seit einigen Monaten eingesetzte deutsche Intercity – wie der Schweizer mit Nahverkehrstickets fahrberechtigt – benötigt zwar zehn Minuten länger für die Linie Stuttgart – Singen, bietet aber einen noch fast besseren Komfort. Die gute Nachricht: Der Schweizer Zug fährt auch wieder. Und der Interregio kehrt dorthin zurück, wo er längst seinen verdienten Platz hat – aufs Abstellgleis.

Es gibt genug Nörgler, die sich über den öffentlichen Personen-Nahverkehr im Hegau beklagen. So wie ältere Gottmadinger monieren, dass keine Busse mehr verkehren, sondern nur noch Züge. Da empfiehlt sich ein Reise nach Sinsheim. Die Stadt liegt im Nordwesten von Baden-Württemberg und weist eine beachtliche Einwohnerzahl von mehr als 35 000 auf. Mit schwerem Gepäck am Bahnhof angekommen, herrscht schnell große Verwunderung, dass feiertags und sonntags kein einziger Bus fährt. Und so braucht es dann ein Taxi oder einen 45-minütigen Fußmarsch, um in die große, schöne Sinsheimer Bäderwelt zu kommen. Der schweißtreibende Gang führt direkt an der Fußball-Arena des Bundesligisten 1899 Hoffenheim vorbei, in der es sich vor einigen Jahren durch die Großzügigkeit eines Bekannten im VIP-Bereich mit Köstlichkeiten verwöhnen ließ. Gegensätze sind mitunter ziemlich krass.

