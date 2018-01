Singen Auseinandersetzung in Singener Flüchtlingsunterkunft

Junge Männer geraten in Streit. Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft an der Byk-Gulden-Straße in Singen. Unklar sind laut Polizei bislang die Hintergründe für den Streit, bei dem am Montag gegen 23 Uhr mehrere Beteiligte verletzt wurden. Ein 29-Jähriger musste mit einer Platzwunde am Kopf zur Behandlung ins Krankenhaus, ein leicht verletzter 26-Jähriger konnte durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Wie die Polizei mitteilt, musste er anschließend zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen zur Wache verbracht und in Gewahrsam genommen. Gegen die Tatverdächtigen wird laut Polizei weiter wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts verständigten die Polizei am Montagabend. Mit mehrere Streifen rückten sie an und trafen hinter dem Gebäude auf zwei 26 und 22 Jahre alte, alkoholisierte, aggressive und durch oberflächliche Schnitte verletzte und blutverschmierte Männer. Da beide sich nicht vom Rettungsdienst behandeln ließen und erneut versuchten, in das Gebäude einzudringen, mussten die Beamten die Personen festhalten und den sich massiv wehrenden 26-Jährigen fesseln. In zwei Zimmer des Gebäudes stellten die Ermittler Spuren einer Auseinandersetzung, zerbrochenes Mobiliar und ein blutverschmiertes Messer fest. Sie vermuten, dass neben dem 26- und 22-Jährigen auch der 29-Jährige und ein weiterer 20-Jähriger beteiligt gewesen sein sollen. Wie es zu dem blutigen Streit gekommen ist, sei nun Gegenstand der weiteren Vernehmungen, so Polizeisprecher Bernd Schmidt gegenüber dem SÜDKURIER.