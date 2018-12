von Sandra Bossenmaier

40 Jahre lang leitete Romy Haitz aus Arlen eine Damengymnastikgruppe beim Eisenbahner Sportverein (ESV) Südstern in Singen. 40 Jahre lang trafen sich die Damen jeden Montagabend, um sich gemeinsam fit zu halten. 40 Jahre lang überlegte sich Romy Haitz jede Woche ein neues Trainingsprogramm. Schließlich sollten die Teilnehmerinnen abwechslungsreich trainieren.

Etwas Wehmut liegt in der Luft beim letzten Zusammentreffen in der Sporthalle der Johann-Peter-Hebel-Schule in Singen. "Da wird uns montags etwas fehlen", ahnt eine sportliche Teilnehmerin der agilen Damengruppe. Die vielen Jahre, in denen man gemeinsam Gymnastik machte, schweißten zusammen. Die Damen verstehen sich gut, und das soll nicht verloren gehen.

Bei schönem Wetter will man walken gehen

In Zukunft wird man sich einmal im Monat treffen, natürlich wie bisher auch an einem Montag. Dann ist es Zeit für die Gemütlichkeit und für gemeinsame Gespräche, berichtet die langjährige Übungsleiterin Romy Haitz. Ein bisschen Bewegung soll bleiben: Bei schönem Wetter will man gemeinsam walken gehen, so der Plan.

Seit über 50 Jahren ist Romy Haitz, die im Januar 80 Jahre alt wird, Mitglied im ESV Südstern. Vor 40 Jahren übernahm sie dann die Leitung einer Damengymnastikgruppe. Aufgrund einer schweren Krankheit war ihre Vorgängerin verstorben. Damals waren es etwa 40 Frauen, die regelmäßig zum Training kamen. Im Laufe der Zeit reduzierte sich die Gruppe auf zuletzt 16 Mitglieder, neue waren fast keine dazugekommen.

Romy Haitz beendet nun aus gesundheitlichen Gründen ihre Aufgabe als Übungsleiterin. Immer wieder hatte sie sich an der Südbadischen Sportschule Steinbach weitergebildet und regelmäßig ihre Übungsleiterlizenz verlängert. Eine Nachfolgerin für die Montags-Gruppe gibt es nicht. "Etwas eigenartig ist die Situation nach einer so langen Zeit schon", gibt Romy Haitz zu. Und doch wirkt sie erleichtert über ihre Entscheidung, die sportliche Leitungstätigkeit jetzt zu beenden.