Die intensive Aufklärungsarbeit von Polizei und Medien scheint Wirkung zu zeigen. Wie die Polizei mitteilt, soll es am Mittwochabend in Singen erneut zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten gekommen sei. Die bislang Unbekannten sollen auf die übliche Masche versucht haben, die zumeist älteren Anschlussinhaber am Telefon zu verunsichern und zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen.

Friedrichshafen Mit Aufklärung gegen Telefonbetrüger: Polizei warnt vor organisierter Kriminalität und gibt Tipps, wie Sie sich schützen können

Wie es im Polizeibericht heißt, erzählten die Betrüger stets die Geschichte, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären.

In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen seien die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet worden.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen

Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps und wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de