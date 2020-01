von SK

In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es, dass ein Zeuge gegen 9 Uhr im Bereich der Einmündung der Macairestraße in die Maybachstraße im Industriegebiet Oberlohn in Konstanz einen dunkel gekleideten Mann beobachtete. Der Unbekannte machte sich mit einem Brechwerkzeug an einem bei einer Gaststätte stehenden Zigarettenautomaten zu schaffen. Als der Tatverdächtige auf den Passanten aufmerksam wurde, ergriff er die Flucht.

Nur eine Viertelstunde später, gegen 9.15 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass bei einem Lebensmittelmarkt in der Fichtestraße in der Singener Nordstadt ein Zigarettenautomat durch den Einsatz von mehreren Feuerwerkskörpern aufgesprengt worden sei. Als Beamten des Singener Reviers am Tatort eintrafen, stellten sie fest, dass es den Tätern gelungen war, Zigaretten und Münzgeld aus dem Automaten zu entwenden.

Nächste Attacke wird am Nachmittag bemerkt

Gegen 15 Uhr dann wurde im Bereich der Einmündung der Industriestraße in die Worblinger Straße in der Singener Südstadt festgestellt, dass auch dort versucht wurde, einen Zigarettenautomaten unter Benutzung eines Hebelwerkzeuges zu öffnen, um an Zigaretten und Münzgeld zu gelangen.

Der nächste betroffene Automat befindet sich in der Robert-Gerwig-Straße in Gottmadingen im Bereich einer SB-Waschanlage. Dort wurde gegen 15.30 Uhr festgestellt, dass der Automat aufgebrochen und ausgeräumt worden war. Wieviel Bargeld und Zigaretten die Täter hierbei erbeuteten, ist noch nicht geklärt.

Der traurige Höhepunkt: Sprengung an der Tankstelle

Die Serie gipfelte bislang Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr im Bereich eines Autohauses mit Tankstelle in der Industriestraße im Gewerbegebiet der Gemeinde Steißlingen an der von Steißlingen nach Singen führenden Kreisstraße 6164. Dort wurde ein auf einem Ständergestell montierter Zigarettenautomat regelrecht gesprengt, wobei glücklicherweise außer dem vollständig zerstörten Automaten keine Personen verletzt wurden.

Dazu schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung: „Die Tathandlung im Bereich einer Tankstelle kann nur als sehr bedenklich bezeichnet werden. Offensichtlich waren sich die Täter sogar der Wirkung ihres Tuns bewusst. Da niemand verletzt wurde, ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen vor der Sprengung des Zigarettenautomaten den erforderlichen Sicherheitsabstand suchten. Das Polizeirevier Singen leitete in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ein.“

Zeugen dringend gesucht

Personen, die der Polizei Hinweise zu den einzelnen Straftaten geben können, werden gebeten, sich bei der jeweils zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Das sind das Polizeirevier Konstanz, Telefon (07531) 995-0, das Polizeirevier Singen am Hohentwiel, Telefon (07731) 888-0, der Polizeiposten Gottmadingen, Telefon (07731) 14370 und der Polizeiposten Steißlingen, Telefon (07738) 97014.