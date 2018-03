Singen Aufatmen im Hegau: Kriminaldauerdienst bleibt in Singen und wird aufgestockt

Der Kriminaldauerdienst (KDD), um dessen Verlegung nach Tuttlingen intensiv diskutiert wurde, wird in Singen bleiben und sogar personell aufgestockt. Das teilte Oberbürgermeister Bernd Häusler mit, nachdem ihn Innenminister Thomas Strobl in einem Brief über die Entscheidung informiert hat.

Aufatmen in Singen: Im Jahr 2020 soll die Polizeistrukturreform für Baden-Württemberg umgesetzt werden. In Strobls Brief heißt es dazu: „Die Prüfung und Bewertung (…) hat ergeben, dass die Argumente für eine zentrale Verortung des Kriminaldauerdienstes am Standort Singen sprechen, weshalb dieser am jetzigen Standort verbleiben und darüber hinaus noch personell verstärkt werden wird.“

Aus der Arbeitsgruppe zur Polizeireform waren Spekulationen über die Verlegung des KDD nach Tuttlingen an die Öffentlichkeit gelangt (der SÜDKURIER berichtete). Großes Unverständnis und Verunsicherung waren die Folge. Sowohl der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) und die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger (Grüne) hatten sich eingeschaltet.

"Wir sind froh und erleichtert"

In einem Brief an den Innenminister hatte Bernd Häusler zum Ausdruck gebracht, dass ein vermeintlicher Rückzug der Kriminalpolizei für die Stadt und die internationale Grenzregion nicht nachvollziehbar sei. In einer ersten Stellungnahme äußerte sich Häusler zu der positiven Nachricht aus Stuttgart: „Wir sind froh und erleichtert, dass die Entscheidung zugunsten des Standortes Singen und damit auch für den Landkreis Konstanz getroffen wurde. Ich danke an dieser Stelle Andreas Jung und Dorothea Wehinger dafür, dass sie sich in der politischen Diskussion für unsere Stadt stark gemacht haben. Für uns und unsere Region ist eine vor Ort präsente und damit schnell verfügbare Polizei ein wichtiger Faktor zur Stärkung des Sicherheitsgefühls unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger."

Die Bürger hätten es nicht verstanden, so der Oberbürgermeister, wenn eine bewährte Struktur ohne Not zerschlagen würde. Die Landesregierung habe in der Reformdiskussion um die zukünftige Polizeistruktur des Landes viele Argumente abwägen müssen. Dass sie sich für den Verbleib des KDD in Singen entschieden habe, unterstreiche die Wertschätzung der Polizeiarbeit in Grenzregion.