Sie stapeln sich zuhause im Regal, die Taschenbücher mit ihren faltigen Rücken und den abgegriffenen Ecken. Dazwischen steht das ein oder andere Werk in festen Deckeln. Nicht zu vergessen, die Sammlung der kleinen gelben Büchlein, aus denen die Klassiker der Literatur zu Schul – oder Studienzeiten gelesen wurden. Mit dieser Art Büchern hat Axel Förg reichlich wenig zu tun. Als handwerklicher Buchbindermeister und Inhaber der Singener Kunsthandlung Förg, befasst er sich mit Einzelstücken und Kleinauflagen von Büchern.

"Jedes Buch wird gebunden", erklärt Axel Förg. Der Unterschied besteht in der Art und insbesondere in der Menge, in der ein jeweiliges von der Blättersammlung zum Buch wird. Die meisten Bücher werden heute in großer Auflage industriell – und das heißt zumeist vollautomatisiert – gebunden. "Die Stückzahlen im Handwerk gehen zurück", weiß Förg. Neben der Buchbinderei kümmert sich Axel Förg in seinem Betrieb, den er gemeinsam mit dem Bruder in dritter Generation führt, auch um Bilderrahmen. "Die Einrahmungen sind das Hauptgeschäft. Als Handwerksbuchbinder ist es schwer zu leben", vermittelt er.

Hier bringt der Meister Klebebindung an, um mehrere Zeitschriftenausgaben zu einem Buch zu binden. Dieser Vorgang geht im Vergleich zu einer klassischen Fadenbindung sehr schnell. | Bild: Helene Kerle

Zum Buchbinden kam er durch seinen Vater, der den Betrieb vor ihm leitete. "Es hat Spaß gemacht und dann hat man das gelernt." Dass er immer noch Freude an seinem Handwerk hat, spürt man, als er in seiner Werkstatt die einzelnen Arbeitsabläufe zeigt. Für einen privaten Kunden bindet er gerade Zeitschriftenausgaben eines Jahres zu einem Sammelband. Hierfür schneidet er die Klammer-Bindung der Zeitschriften mit einer Schneidemaschine ab, so dass sich ein sauberer Stapel bedruckten Papiers bildet. Danach spannt er den Stapel in ein Gerät, was die Seiten beisammen hält, und trägt mit dem Pinsel eine Klebebindung auf. Das Kleben dauert gerade einmal fünf Minuten.

Beschnitten werden alte Buchrücken oder wie hier Zeitschriften auch beim sonst sehr handwerklich geprägten Buchbinder per digitaler Schneidemaschine. | Bild: Helene Kerle

Deutlich aufwendiger wird es, wenn er ein Buch klassisch mit Nadel und Faden heftet. "Dafür benötige ich etwa zwei bis drei Stunden", vergleicht Förg. Ähnlich verhält sich das auch bei den Buchdecken, die die Seiten ummanteln. Je nach Kundenwunsch kommen fertige Buchdecken zum Einsatz, auf denen Axel Förg dann noch die Kapitel auf der Front und auf dem Rücken einsetzt. Oder der Handwerksmeister fertigt die Decken komplett selbst in Handarbeit.

In seiner Werkstatt hat Axel Förg aber auch ein ganz besonderes Schmuckstück, einen Sammelband für Minnesang, dessen Buchdecken die ganze Kunst des Handwerks präsentiert. Mit Spezialwerkzeug wurden goldene Ornamente und Linien in den Einband geprägt. Zum Schutz erhielt das edle Stück eine handgefertigte Kassette.

Eher kein Alltagsgeschäft für ein Buchbinder: Hier ist ein besonders aufwendig gebundenes Buch mit Verzierungen und Prägungen zu sehen. Für das gute Stück wurden zum Schutz sogar ein Boden und ein Deckel angefertigt. | Bild: Helene Kerle

Meist sind es Rechtsanwälte, Steuerberater oder Ärzte, die ihre Gesetzestexte oder Zeitschriften binden lassen. Hin und wieder bindet Förg auch eine Doktorarbeit. "Oder ich repariere das Kochbuch von der Oma", erzählt er. Denn zu seinem Handwerk gehört nicht nur das Binden neuer Bücher, sondern ebenso das Aufarbeiten alter Bücher, aus denen sich Seiten gelöst haben oder deren Buchrücken zerschlissen ist. So hat er gerade eine alte Bibel mit neuen Buchdecken versehen. Früher hatten sein Vater und sein Großvater viele städtische Aufträge – das Binden der Standesamtbücher und Ähnliches. "Das läuft heute alles über den Computer", sagt Förg.

Immer wieder kommen besondere Aufträge ins Haus, die dem Meister Freude bereiten und sein Können fordern. So hat er das Fürbittbuch für die Autobahnkapelle im Hegau gebunden und das Goldene Buch der Stadt Singen.

Beruf und Ausbildung Rund 1200 Handwerksbetriebe für Buchbinderei gibt es derzeit in Deutschland r. Hier werden Einzel- und Sonderanfertigungen, oft auch mit künstlerischem Anspruch hergestellt. Die höchste Kunst ist das Design von Einbänden, Kästen und Kassetten. Neben neuen Bindungen und dem Restaurieren alter Bücher gehören auch Gold- und Farbschnitte sowie Prägungen zum Portfolio des Buchbinders.

Die Ausbildung zum Buchbinder dauert drei Jahre. Wie in vielen Handwerksberufen in Deutschland handelt es sich um eine duale Ausbildung. Der Lehrberuf teilt sich in drei Fachrichtungen auf: in die industrielle Fertigung, bei der in großen Druckereien hauptsächlich an Maschinen gearbeitet wird. Diese Fachrichtung wurde vor einigen Jahren zu einem eigenen Ausbildungsberuf und nennt sich seither Medientechnologe Druckverarbeitung. Als zweite Richtung gibt es die Druckverarbeitung. Im Gegensatz zur industriellen Fertigung befasst sich diese Sparte hauptsächlich mit dem Fertigen von Zeitschriften, Kalendern und Broschüren. Am häufigsten ist das Berufsbild in der Zeitungsdruckerei. Und als dritte Fachrichtung bleibt die Buchbinderei in vollständig handwerklicher Fertigung. Diese Ausbildung dient heute häufig als Grundlage zur Weiterqualifikation zum Restaurator.

Der Nachwuchs: Seit seiner Meisterausbildung, die er 1997 abschloss, bildet Axel Förg auch Lehrlinge für den Beruf des Buchbinders im eigenen Betrieb aus. "Das ist schon ein Randgruppenberuf", ist im bewusst. Durch die moderne Computertechnik können viele Behörden und Privatpersonen ihre Dokumente selber ausdrucken. Wenn die Aufträge fehlen, zum Beispiel von den Standesämtern, verliert sich auch das Interesse an dem Beruf des Buchbinders. Ein weiteres Problem sieht Förg in den eher bescheidenen Verdienstmöglichkeiten eines Buchbinders. "Ich bin damit aufgewachsen und habe Lust gehabt das zu machen", sagt er. (ker)

