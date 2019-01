Der große Lebenstraum wurde ihm erfüllt – Aniello Fontana, der langjährige Chef und Patron des Fußballclubs (FC) Schaffhausen, konnte im Februar 2017 den Lipo Park im Herblingertal eröffnen. Er ist im Alter von 71 Jahren trotz schwerer Krankheit überraschend verstorben. So bleibt ihm verwehrt, auf was er sich so freute – den Besuch des ersten Konzertes im Lipo Park, den Auftritt von Schlagerstar Andrea Berg am 17. August. Mehr als 2000 Menschen kamen zur Trauerfeier in das Schaffhauser Münster. Darunter viele sportliche Weggefährten, wie der deutsche Bundestrainer Jogi Löw.

Pfarrer Andreas Heieck sowie Vertreter von Sport und der Stadt Schaffhausen würdigten neben der unermüdlichen Tatkraft Fontanas vor allem dessen menschlichen Komponente mit ausgeprägtem Familien- und Gemeinschaftssinn. Der Immobilien-Unternehmer Fontana, der als Kind mit seiner Mutter von Süditalien in die Schweiz umsiedelte, war nicht nur 27 Jahre lang Clubchef des FC Schaffhausen, sondern auch in mehrfacher Funktion für den nationalen Schweizer Fußball an vorderster Stelle tätig, wie im Nachwuchsbereich.

Kämpfer, Macher und Mensch

"Aniello war immer dann glücklich, wenn andere glücklich waren", beschrieb Regierungsrat Christian Amsler. Fontanas Lebenswerk, der Lipo Park, sei dessen großes Vermächtnis für die Schaffhausen und den Fußball in der Stadt. Ein Macher, der nie aufgegeben und auch bis zuletzt gegen seine Krankheit angekämpft habe, so beschrieben Fontana auch andere Redner, wie FC-Trainer Boris Smiljanié. In der sehr bewegenden Trauerfeier gab es einfühlsame Musik aus Italien und der Gruppe Unheilig sowie persönliche Abschieds- und Dankesworte der Mannschaft des FC Schaffhausen per Video über eine große Leinwand, auf der auch familiäre Stationen des Verstorbenen liefen.

"Ich kannte Aniello als einen Menschen mit großer Kraft, großer Energie und Leidenschaft für die Sache", sagte Jogi Löw nach der Trauerfeier. Er spielte von 1989 bis 1992 für den FC Schaffhausen. Der ehemalige Schweizer Nationalcoach Rolf Fringer war dort einst Spielertrainer. "Eine Persönlichkeit mit soviel Leidenschaft und Herzblut gibt es heute fast nicht mehr", kommentierte Rolf Fringer.

Auch Fußball-Bundestrainer Jogi Löw kam zur Trauerfeier nach Schaffhausen. Das Bild zeigt ihn im Gespräch mit Medienvertretern vor dem Schaffhauser Münster. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Nachfolge noch offen

Die Clubleitung des FC Schaffhausen sucht laut Mitteilung auf seiner Internet-Seite des Vereins nach einer Nachfolge-Regelung. "Die Verantwortlichen werden die Bemühungen, im Sinne des verstorbenen Präsidenten, fortsetzten. Einerseits sucht die Clubleitung nach einem möglichen Investor, andererseits wird eine familiäre Nachfolgeregelung nicht ausgeschlossen", heißt es weiter. Der FC Schaffhausen führe konkrete Gespräche mit einem möglichen Investor. Eine weitere Option sei eine lokale Lösung, welche parallel zu den laufenden Verhandlungen mit dem Investor ausgearbeitet werde. Es seien dazu Gespräche mit Wirtschaftsvertretern aus der Region vorgesehen.