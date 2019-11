Mit schweren Verletzungen musste ein 41-jähriger Arbeiter am Montag gegen 15.45 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verletzte wollte laut Polizei auf einer Baustelle in der Hegaustraße von einer Hebebühne steigen und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache von der Bühne. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.