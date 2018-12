von Rolf Hirt

Es ist alle Jahre wieder das schönste und größte Fest der gläubigen Christen. Zu Weihnachten füllen sich die ansonsten oft leeren Kirchenbänke, vor allem an Heiligabend sind die Gotteshäuser voll, wenn das Hochfest der Geburt des Herrn gefeiert wird. Auch in Bohlingen war die Pfarrkirche St. Pankratius 20 Minuten vor dem Beginn der Christmette besetzt, viele Gläubige verfolgten den feierlichen Gottesdienst im Stehen.

Fast 40 Ministranten aus den Pfarreien aus Worblingen und Bohlingen sorgten beim Einzug mit Kreuzen und Fahnen in die Kirche für einen festlichen Rahmen. „Diese Christmette ist für mich etwas ganz Besonderes, da fühlt man sich unter vielen Bekannten wie in einer großen Gemeinschaft“, sagte Zdenko Marinovic aus Rielasingen, der in seiner Jugendzeit selbst viele Jahre Ministrant der Bohlinger Pfarrei war.

Christmette als Geschenk

Traditionen wie an Heiligabend sollten erhalten und gepflegt werden, das sei ein Markenzeichen unserer Kultur, fügte Zdenko Marinovic nach dem Gottesdienst hinzu. So wie er empfanden viele Gläubige die Christmette als ein wunderbares Geschenk. Eine gut bestimmte Auswahl an alten und klassischen Weihnachtslieder, von „Stille Nacht“ bis „O welch ein süsses Freudenwort“, und die wunderschöne Harmonie zwischen dem Kirchenchor und Musikverein Bohlingen verliehen der feierlichen Messe eine ganz besondere Note.

Aufruf zur Achtung der Menschenwürde

Pfarrer Arthur Steidle verstand es in seinen Ansprachen, alle Generationen mit einfachen Worten direkt anzusprechen und nahm sich dabei selbst nicht zu wichtig. Seine pastoralen Aufgaben teilte er sich mit dem Theologiestudenten Matthias Friemel aus Worblingen. In seinen Botschaften mahnte Pfarrer Arthur Steidle angesichts von Kriegen und Gewaltherrschaften dazu, alle Menschen als prinzipiell gleichgestellt zu akzeptieren, niemand solle entwürdigend behandelt werden. „Über sieben Milliarden Menschen auf der Erde sind von Gott geschaffen worden“, sagte Pfarrer Steidle.

Doch an Weihnachten und Heiligabend haben sich neben den Gottesdiensten weitere Traditionen über die Generationen hinweg gehalten. Anders als die Fülle von Geschenken heutzutage, erinnern sich vor allem ältere Christen an einfachere Zeiten. „Der hohe Feiertag in unserer Kindheit war der erste Weihnachtstag, da gab es morgens noch drei Gottesdienste: Vor sechs Uhr wurde zum Engelamt geläutet, um sieben Uhr gab es die Hirtenmesse und um halb zehn fand das Hochamt in der Kirche statt“, erinnert sich Gertrud Hammer (geborene Hiest) an ihre Kindheit um das Jahr 1945.

Kartoffelsalat als Festessen

Da der Vater im Krieg vermisst war, habe die Mutter den Christbaum am Heiligabend in der Stube geschmückt, die vier Kinder Paula, Gertrud, Resi und Bernhard durften erst am Weihnachtstag nach der Hirtenmesse in die Stube eintreten. „Es gab dann nur kleinere Geschenke, Hausschuhe oder etwas zum Spielen, am Mittag wartete dann das traditionelle Festessen, Schinken und Kartoffelsalat“, sagt Gertrud Hammer.

Dieses Gericht bereitet die 81-Jährige auch heute noch regelmäßig an Weihnachten zu. „Die Kinder und Enkelkinder lieben den eigenen Kartoffelsalat“, sagt sie.