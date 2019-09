Wer nicht aufpasst, liegt schnell daneben. Das gilt ganz allgemein und somit auch für Leute, die es professionell mit Sprache zu tun haben. Da ist zum Beispiel das Genuss-Walken in Bohlingen am Sonntag (Start ab 10 Uhr am Sportplatz), dem trotz der nicht gerade günstigen Wetterprognose ein guter Zulauf gewünscht sei. Die Organisatoren hätten‘s verdient, zumal dafür gefühlt das halbe Dorf auf den Beinen ist. Narren, Feuerwehr, Landfrauen – sie übernehmen Jobs als Streckenposten, bereiten Mittagessen vor (ab 12 Uhr auf dem Kirchplatz, bei Regen im Gemeindehaus) und Ministranten beziehungsweise Erstkommunikanten beispielsweise helfen beim Geschirrwaschen oder beim Losverkauf für eine Tombola. Apropos Geschirr: In Selbiges ganz besonders begeben wird sich Sonja Erne als Vorsitzende des Elternbeirats des Kindergartens samt ihrer Familie, denn ein Teil des Erlöses (im vergangenen Jahr bei rund 180 Teilnehmern immerhin 4370 Euro) soll für ein Baumhaus für den Kindergarten investiert werden.

Brüller

Bei so viel Gemeinschaftssinn gibt‘s nichts zu meckern und also hoffen die Veranstalter noch auf möglichst viele spontane Anmeldungen. Beim Versuch der medialen Unterstützung kann man allerdings reichlich Fehler machen. So erging‘s etwa einer bundesweit bekannten Frauenzeitschrift, die ihrer Leserinnenschaft die Angst vor sportlichen Höchstleistungen nehmen wollte und folglich ihren Bericht mit der Überschrift „Marathon in fünf Monaten“ versah. Was nicht nur bei Männern, sondern allen Sportlern für einen echten Brüller sorgte. Denn ambitionierte Läufer schaffen die Strecke für gewöhnlich in drei bis vier Stunden...

Kalauer

Nun, ein solcher Zeitaufwand dürfte beim Genuss-Walken in Bohlingen eher die Ausnahme bleiben. Die Strecken sind zwischen acht, 13 und 18 Kilometern lang und auch wenn Walken etwas gemächlicher daherkommt als Joggen, müsste man selbst bei der längsten Variante mit drei Stunden hinkommen. Auch bei der Unterscheidung von Walken und Joggen kann man übrigens schnell daneben liegen. Beispiel: Sagt der Walker zum Jogger: „Na, wie läuft‘s?“ Darauf die Antwort: „Es geht.“

Witze

Solche Sprüche sind eher im gemächlichen Trab denn beim flotten Lauf möglich, was ebenfalls für die Teilnahme am Bohlinger Genuss-Walken spricht. Da kann man sich noch gut mit anderen Walkern unterhalten und locker einen der unzähligen Läufersprüche zum Besten geben. Als Anregung hier noch ein Witz, der diesbezüglich für unsereins ganz oben auf der Liste steht: Sagt ein Läufer zum anderen: „Lange nicht gesehen, woran lag‘s?“ Die Antwort des Angesprochenen: „Hab‘ mir beim Laufen ein Bein gebrochen und musste vier Wochen liegen bleiben.“ Darauf der erste Läufer: „Echter Skandal. Warum hat man Dich denn nicht aufgehoben?“ In diesem Sinne viel Spaß beim Lauf in Bohlingen – genießen Sie‘s und reißen Sie sich bloß kein Bein aus!

Infos zum Lauf:

