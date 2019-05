von SK

Einer Polizeimeldung zufolge schoss ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 13 Uhr in der Hauptstraße in Singen auf eine Katze, wie die Tierschutz-Organisation Peta in einer Pressemitteilung berichtet. Das Tier saß auf der Fensterbank im dritten Obergeschoss, als sie getroffen wurde. Der Katzenhalter fand seine Samtpfote im Innenhof des Grundstücks liegend. Bei einer anschließenden Untersuchung entdeckte ein Tierarzt ein Projektil, das vermutlich von einem Luftgewehr stammt, im Hüftbereich des Vierbeiners.

Die Polizei in Singen bittet unter der Telefonnummer (07731) 8880 um Zeugenhinweise. Um den Fall aufzuklären, setzt die Tierschutz-Organisation Peta nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise, die den Schützen überführen, aus. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden und können sich telefonisch unter 01520-7373341 oder per E-Mail bei der Tierschutzorganisation melden – auch anonym. Der SÜDKURIER hatte über den Fall berichtet.

„Immer wieder werden Katzen Opfer von brutalen Tierquälern“, sagt Judith Pein im Namen von Peta. „Wir verzeichnen fast täglich Fälle, bei denen die Vierbeiner mit Luftdruckwaffen, Schrot oder Sportpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden. Der Unbekannte muss gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden.

Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück“, erklärt Judith Pein.