Singen – „Wo ist Herr Vogler?“ – ein Ruf, der in der Zeppelin-Realschule immer wieder durch das Lehrerzimmer, die Flure oder den Keller hallte. Er war der gefragte Mann im Schulhaus, der Hausmeister der Zeppelin-Realschule oder besser, der gute Geist der ZRS. Er wusste immer Rat – von der Kopiererblockade bis zum Fahrradschloss, das nach einem Schlüsselverlust geknackt werden musste, vom Computerversagen bis zum sicheren Bedienen der Heizungsanlage, er kannte sich aus und hatte immer ein gutes Wort und ein Lächeln für Schüler, Lehrer oder die Schulleitung übrig. Seit dem vergangenen Freitag ist dieser Ruf nach dem besten Hausmeister allerdings Geschichte. Nach neun aktiven Jahren an der ZRS wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Auch der OB ist beeindruckt von der Verabschiedung

Über 500 Schüler, über 40 Lehrer und Gäste, unter ihnen auch der Oberbürgermeister Bernd Häusler, kamen zur Verabschiedung in die Turnhalle der Schule. Für ihn wurden Lieder umgedichtet, Turneinlagen einstudiert, die Trommeln aktiviert und Reden verfasst. Die Schülersprecherinnen der SMV, Sofia Adam und Julia Komnik, bedankten sich in dieser Feierstunde genauso herzlich wie die Schulleitung, Gerhard Schlosser und Johannes Briechle, der Elternbeirat durch die stellvertretende Elternbeirätin Daniela Aberle-Heine oder die Lehrer, die ihn alle vermissen werden. „In meiner Karriere habe ich so einen Verabschiedung noch nicht erlebt“, zeigte sich OB Häusler beeindruckt von der Kulisse und dem Programm zu Ehren Herbert Voglers. Bereits sein Einzug in die Halle zu Beginn der Veranstaltung ließ den einen oder anderen schlucken, denn der angehende Ruheständler und seine Familie wurden mit einem tosendem Applaus empfangen.

Vogler gewinnt den Award des besten Hausmeisters

Da war es folgerichtig, dass er in sieben Kategorien beim Award des besten Hausmeisters gewann. Das war der Höhepunkt der Veranstaltung. Ordenbehängt und mit einem Lächeln spazierte Herbert Vogler nach der Veranstaltung durch ein Schülerspalier aus der Turnhalle heraus in die Pausenhalle der Schule, wo ein Sektempfang die Feierlichkeit abrundete.

Ein Schülerspalier säumte den Weg des scheidenden Hausmeisters Herbert Vogler von der offiziellen Feierstunde in der Turnhalle bis zur Pausenhalle, wo ein Sektempfang die Verabschiedung abrundete. Bild: Antje Kirsch | Bild: Antje Kirsch

