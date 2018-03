Singen Andreas von Studnitz: "Vom Herzen her bin ich Regisseur"

Sagen Sie mal, Herr von Studnitz, wie kamen Sie als Gastregisseur für die neue Färbe-Produktion des Stückes "Reigen" von Arthur Schnitzler nach Singen?

Sie haben an großen Theatern in Hamburg, Frankfurt, Köln und Wien inszeniert. Was führte Sie nach Singen?

In der Färbe habe ich vor 35 Jahren schon einmal ein Stück inszeniert. Damals war ich 29 und es war meine zweite Inszenierung in einem Theater überhaupt. Zur Premiere der „Physiker“ war ich in der Färbe und im Gespräch mit Peter Simon kam die Idee, etwas zusammen zu machen. Der „Reigen“ von Arthur Schnitzler stand hier auf der Färbe-Wunschliste, auch ich hatte das Stück unabhängig davon vorgeschlagen. Ich hatte es schon einmal mit zehn Schauspielern inszeniert, was den Figuren entspricht, die im Stück vorkommen. Mit vier Schauspielern, zwei Männern und zwei Frauen, hier im Färbe-Ensemble zu inszenieren ist das, als wenn das erotische Skandalstück schlechthin wie mit einem Brennglas in den Blick rückt.

Was bedeutet es für Sie, mit einem kleinen Ensemble zu arbeiten?

Ich kenne von kleinen bis großen Theatern alle. In großen Häusern sind die Einzelkämpfer und die Profilsucht unter den Schauspielern sehr ausgeprägt. Mir geht es allein um die Sache: Wie gibt ein Schauspieler das Geheimnis der Figur preis und kann er damit das Publikum verführen? Hier in Singen sind die Schauspieler in den gesamten Produktionsablauf bis zu Bühnenarbeiten eingebunden und bringen sich ein. So was habe ich noch nie erlebt. Mit ihnen zu arbeiten ist sehr angenehm.

Sie begannen als Schauspieler Ihre berufliche Laufbahn an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Seit 1979 haben Sie als Schauspieler und Regisseur an verschiedenen Theatern gearbeitet. Wie kamen Sie dazu, Regie zu führen?

Vom Herzen her bin ich Regisseur, ein Regisseur, der spielen kann. Ich bin eher so ein Bastler, ich setze mich mit der Wirkung auseinander. Beim Theater kommen geistige und musikalische Dinge zusammen. Als Schauspieler habe ich innerlich die grenzenlose Freiheit, als Regisseur möchte ich die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Stück auf der Bühne lenken. Was passiert da und wie weit kann sich der Zuschauer mit einer Figur identifizieren? Ertappt er sich dabei, voll auf der Seite einer Person zu stehen, obwohl die gesellschaftlich oder politisch sehr fragwürdig ist?

Seit der Spielzeit 2006 sind Sie Intendant des Theaters in Ulm. Was ist dort Ihre Aufgabe?

Das Theater in Ulm ist ein Dreispartenhaus mit Musiktheater, Schauspiel und Ballett. In Metropolen machen das einzelne Häuser. In Ulm laufen im großen Haus jährlich bis zu 15 Produktionen, im kleinen Haus bis zu acht. Gesamt haben wir 900 Plätze. Da versucht man, mit den Mitarbeitern einen Spielplan aufzustellen, der das Publikum abholt und zu dem man stehen kann.

Wie finden Sie da noch Zeit, in der Färbe zu inszenieren?

Ich bin kein reiner Verwaltungsintendant, ich bin ein inszenierender Intendant. Mit Ende der Spielzeit werde ich meine Aufgabe in Ulm beenden und als freier Regisseur arbeiten.

Wird das Singener Publikum von Ihnen weitere Inszenierungen in der Färbe sehen?

Das schließe ich nicht aus.

Fragen: Christel Rossner