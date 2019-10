von Eva Maria Vaassen

Zusammen mit zwei Begleitern war eine 51-jährige Hausfrau im Sommer vergangenen Jahres vor ihrer Wohnung in der Südstadt mit einem Nachbarn in Streit geraten. Einer der Männer schlug den Nachbarn mit einem Faustschlag nieder, dann hielt der andere den am Boden liegenden Mann fest und die 51-Jährige schlug ihn mit einer rund einen Meter langen und drei Zentimeter dicken Holzlatte.

Das Tatopfer trug erhebliche Verletzungen davon, darunter mehrere Prellungen und eine Risswunde an der Lippe. Nachdem die Männer der Polizei unbekannt geblieben waren, bekam die 51-Jährige als einzige eine Strafe ab.

Weder Arbeitsstunden noch Geldbuße

Das Amtsgericht Singen verurteilte sie rund ein Jahr nach dem Vorfall zu einem halben Jahr Haft. Weil die Mutter zweier erwachsener Kinder zuvor noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war, setzte das Gericht die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus. Als einzige Bewährungsauflage soll sie jeden Wohnsitzwechsel melden.

Auf die übliche Geld- oder Arbeitsauflage verzichtete das Gericht. Die Frau arbeite wegen eines Rückenleidens seit fünf Jahren nicht mehr und lebe von Sozialhilfe, argumentierte das Amtsgericht. Deshalb sei sie weder zu Arbeitsstunden noch zu einer Geldbuße verpflichtet worden.

Berufung scheitert

Das fand die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nicht gut. Sie legte beim Landgericht Berufung ein. Mit der Strafhöhe und der Aussetzung zur Bewährung wären sie und der Kollege, der sie jetzt in der Berufungsverhandlung vertrat, einverstanden gewesen. Aber ganz ohne spürbare Konsequenzen wollte man die Frau nicht davon kommen lassen.

Der Vorsitzende Richter der Berufungskammer klärte darüber auf, dass eine Berufung, in der nur eine Änderung des Bewährungsbeschlusses angestrebt werde, nicht möglich sei. Wenn schon Berufung, dann müsse insgesamt eine höhere Strafe gefordert werden. Ansonsten müsse er die Berufung zurückweisen.

Nach Rücksprache mit seiner Kollegin, welche die Berufung eingelegt hatte, nahm der Sitzungsvertreter schließlich die Berufung der Staatsanwaltschaft zurück. Deutlich erleichtert verließ die 51-Jährige daraufhin zusammen mit ihrem Anwalt den Saal. Der hatte zuvor noch versichert, dass seine Mandantin und der geprügelte Nachbar sich inzwischen wieder recht gut verstehen.