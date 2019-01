von SK

Ein Mann hat am Dienstag gegen 18 Uhr eine Frau mit einem Messer bedroht und sie dann beraubt. Laut Polizeiangaben war die Frau im Parkhaus in der Singener Bahnhofstraße dabei, an einem Automat ihre Parkgebühren zu bezahlen, als der Mann die Herausgabe von Bargeld forderte. Nachdem sie das tat, flüchtete der Täter vom Parkdeck 2 zum nicht überdachten Teil und von dort in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und beschreibt den Täter als etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur mit schwarzen kurzen Haare. Er trug schwarze Hose, dunkle Schuhe, schwarze Kapuzenjacke und Pullover mit Aufdruck. Auffallend waren seine dunkelbraunen Knopfaugen und ungepflegten Zähne. Hinweise an Telefon (0 77 31) 88 80.