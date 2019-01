In der kommenden Woche wird die Zufahrt zum Hohentwiel nur eingeschränkt möglich sein. Aufgrund des Eschentriebsterbens fällt eine Spezialfirma rund 700 Bäume im Umfeld der Zufahrtstraße und den Fußwegen. Ähnliche Einsätze gab es bereits an anderen Orten im Landkreis.

Bei einem Ortstermin informierte der Leiter des Forstamts am Landratsamt Konstanz, Bernhard Hake, zusammen mit Manuela Gönner, Trainee im Forstamt, über die umfangreiche Maßnahme. Das Eschentriebsterben, das durch einen Pilz verursacht wird, ist der Grund für die Fällung von rund 700 Bäumen im Bereich des Hohentwiels. „Die Fällung muss wegen einer erhöhten Verkehrssicherungspflicht gemacht werden“, erläuterte Bernhard Hake. Da die Wege am Hohentwiel stark von Spaziergängern genutzt werden, müssen alle Eschen im Umkreis dieser Wege gefällt werden. Ansonsten könnten sie wegen des Pilzbefalls zu einer Gefahr werden und umstürzen.

Im Herbst hatten Manuela Gönner und weitere Mitarbeiter des Forstamts alle Eschen rund um den Hohentwiel im Umkreis von 30 bis 40 Metern von den Wegen und Straßen gesichtet und markiert. „Wir haben das im belaubten Zustand gemacht, da man dann sieht, ob die Triebe wegen des Pilzbefalls bereits abgestorben sind“, so Manuela Gönner. Der Befall zeige sich an dürren Kronen, aber auch die Wurzeln werden befallen, womit die Standsicherheit der Bäume gefährdet ist.

Dringender Appell, sich an die Sperrungen zu halten

„Mein Kollege Andreas Ehrminger, der Ansprechpartner für die Maßnahme ist, hat es selbst einmal erlebt, dass eine Esche ganz in der Nähe einer Familie umstürzte“, erzählt Bernhard Hake. „Wir bitten die Bevölkerung, sich unbedingt an die Sperrungen zu halten!“, appelliert er. Es werde eine klare Beschilderung geben. Die Maßnahme soll in einer Woche erledigt sein. Beginn ist am Montag, 21. Januar. Dann wird eine Spezialfirma aus der Nähe von Rottweil kommen, die Bäume absägen und in einem zweiten Arbeitsschritt gleich rausheben. Motorsägen werden nicht eingesetzt. Neupflanzungen im Bereich des Hohentwiels sind nicht geplant. Ein Teil der gefällten Bäume wird im Bannwald liegen bleiben, ein Teil wird abtransportiert.

Infozentrum und Shop bleiben geöffnet

Das Kreisforstamt im Landratsamt Konstanz und ForstBW weisen in einer Pressemitteilung darauf hin, dass ab dem 21. Januar ein Teil des Eschenbestandes entlang der Zugangsstraßen und Zugangswege zur Festungsruine Hohentwiel gefällt wird. Nach Angaben von ForstBW sei für die Fällarbeiten mindestens eine Woche angesetzt, eventuell werde es auch länger dauern. Die Wanderwege auf den Hohentwiel und die Wege zu Karlsbastion und Festungsruine werden aus Sicherheitsgründen während dieser Zeit gesperrt.

Das Infozentrum und der Shop bleiben auch während der Schließung täglich von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Zufahrt zum Infozentrum ist nur aus Richtung A 81 über die Duchtlinger Straße (dann nach dem Schwärzehof links abbiegen) möglich. Viele der Eschen stammen möglicherweise aus Pflanzungen, die nach den Orkanen Wiebke im Jahr 1990 sowie Lothar im Jahr 1999 angelegt worden waren. Diese Eschen sterben nun ab. Das Eschensterben betrifft jedoch ganz Deutschland. Der Pilz, der dafür verantwortlich ist, wurde aus Asien eingeschleppt. „In Baden-Württemberg werden 95 bis 99 Prozent der Eschen absterben“, schätzt Hake.

Die Wege am Hohentwiel (hier der Ten-Brink-Weg) sind wegen der Fällung von 700 Eschen ab dem 21. Januar für eine Woche und eventuell länger gesperrt. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

In dem entsprechenden Gemeinderatsausschuss hatte Hake das Vorhaben bereits ausführlich vorgestellt. Auch sei die Maßnahme mit der höheren Naturschutzbehörde, der höheren Forstbehörde, der Naturschutzverwaltung, der Schlossverwaltung und der Abteilung Vermögen und Bau Baden-Württemberg abgesprochen.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten werden die Hohentwielgäste über die Presse und im Internet informieren, sobald die Fällarbeiten abgeschlossen sind und die Festungsruine wieder zugänglich sein wird. Während der Fällarbeiten ist die Ruine von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Danach wieder zu den normalen Winteröffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr (letzter Einlass ist um 15 Uhr).