Mit Charme und mit einem bunten Mix an Geschäften lädt das Altdorf in Engen zum Erlebnissonntag mit einem Tag der offenen Tür und einem verkaufsoffenen Sonntag am 28. April ein. Handel und Gewerbe wollen ihr breit gefächertes Angebot von 11 bis 17 Uhr unter Beweis stellen.

„Altdorfgeschäfte präsentieren ihre bunte Vielfalt“ lautet das Motto des Erlebnistages. Das ganze Altdorf mit seinen meist inhabergeführten Geschäften, die Feuerwehr sowie zwei Autohäusern laden zum Bummeln und natürlich zur Einkehr ein. „Wir wollen allen Besuchern auch mit der diesjährigen Auflage einen unvergesslichen Tag bescheren“, beschreibt Armin Weggler, Initiator und Organisator, das Vorhaben des traditionellen jährlichen Erlebnissonntages.

„Wir können an diesem Tag mehr Zeit für unsere Kunden aufbringen, persönliche Gespräche führen, Kontakte herstellen, Beziehungen auffrischen und vertiefen. Das ist uns ganz wichtig“, beschreibt Armin Weggler die verbindende Motivation aller Beteiligten. „Der Erlebnissonntag soll auch eine gemeinsame Demonstration unserer Leistungen sein. Und wir wollen mit dem Aktionstag verstärkt das Altdorf in das Bewusstsein und Gedächtnis unserer Kunden und aller Bürger bringen“, betont er. „Die Stadt hat uns extra einen verkaufsoffenen Sonntag reserviert“, freut er sich. „Doch schon die offenen Türen fördern Kontakte und beflügeln das Miteinander. Davon sind wir alle überzeugt und legen uns mächtig ins Zeug“, verspricht er.

So stellt sich am Sonntag das gesamte Altdorf zwar offen, aber als geschlossene, familiäre Einheit vor: Das interessante Angebot reicht vom Heizungsmonteur, über den Schreiner, den Fliesenleger mit seinem Studio, eine Gartentechnik-Firma, die Bäckerei und die Vinothek, bis zum Bau- und Garten-Fachmarkt, Holz- und Brennstoffgeschäft, sowie ein Schönheits- und Gesundheitsstudio. Ein zentraler Mittelpunkt ist die Gärtnerei Weggler, deren Angebote im Geschäft und in den neuen Hallen ganz auf den Frühling und die anstehende Haus- und Garten-Pflanzzeit ausgerichtet sind.

Das offizielle und interessante Programm und die Angebote sind weit gestreut und bieten an mehreren Schwerpunkt-Stationen für alle Besucher etwas: Bei Peter Kamenzin dreht sich alles um die Heizung und alternative Energien. Bei der Vinothek Gebhart locken Frühjahrsangebote und Aktionen mit frischem Spargel und feinem Wein, Fliesen-Niestroj präsentiert internationale Fliesenneuheiten. Hier stellt die Schreinerei Lang auch Wohnideen und feine Möbel vor und der Marketing Verein Engen informiert über sein Tun. Beim Fachmarkt Mayer gibt es alles für Heim und Handwerk. Drum herum sind weitere Angebote gereiht, vom Beauty-Shop, über Bri-Ko (Naturbrandstoffe), Sanierungs- und Energiekonzepte, bis zu Forst- und Gartentechnik, bis zur Bäckerei Grecht, die nicht nur mit Brot und Kuchen lockt, sondern weiteren leckeren Angeboten parat hat.

Auch die Unterhaltung kommt mit dem Live-Auftritt von Pirmin Wäldin nicht zu kurz. Die Kids werden unterhalten. Sie können fast überall basteln und an kurzweiligen Spielen teilnehmen. Mit Tänzen und Gymnastik sowie zirzensischer Akrobatik locken die jungen Damen des TV Engen und bieten ansprechende Unterhaltung.

Die heimische Küche kann kalt bleiben. An verschiedenen Stationen warten Köstlichkeiten auf Genießer und Gourmets, leckere Würste, Spargelgerichte, Weinproben oder köstliche Fisch-Knusperle. Eine besondere Anziehungskraft dürfte auch eine kleine Autoschau in der Scheffelstraße ausüben, in deren Rahmen sich zwei Autohäuser mit ihren neusten Modellen präsentieren. Hier ist auch die Feuerwehr vor Ort mit Mitmachaktionen und wichtigen Informationen.

Erlebnissonntag

Aktionen

Showbühne an der Linde Kreuzung Scheffel- und Mundingstraße

Auftritte vom Drum Team in der Gärtnerei Weggler

Guggenmusik Schätterä Dätscher Engen und Stadtchor

Turnschaugruppe und Circus Casanietto TV Engen

Gymnastik & Tanz, Kids Aerobic

Vorführungen der Feuerwehr in der Scheffelstraße, Verlosung von Drehleiterfahrten, Spritzwand für Kinder, Kinderschminken

Vorführungen des Hundesportvereins Engen in der Scheffelstraße

Pirmin Wäldin spielt live und präsentiert seinen eigenen Song „Die Farben des Lebens“; die Musikschulräume können besichtigt werden

E-Bikes werden ausgestellt und können Probe gefahren werden

Kinderprogramm: Kindergärtnerei bei Blumen Weggler, Edelsteinsuche, Wasserspiele, Bastelarbeiten und Geschicklichkeitsspiele

Hüpfburg bei Bäckerei Grecht

Infostand des MEV mit Glücksrad und Gewinnen

Mit Pkw

Anfahrt auf der L191 von Singen – Hegaublick – Donaueschingen; der Beschilderung am Kreisel in Richtung Erlebnisbad/Zimmerholz folgen.