von Manuela Fuchs

"Jeder soll heute Abend etwas mitnehmen, das er bisher noch nicht wusste und das er weitergeben kann." Diesen Wunsch richtete der Historiker Roland Kessinger an die zahlreichen Besucher in der Singener Stadthalle, die sich dafür interessierten, etwas über die Baugeschichte und das Leben auf der Burg zu erfahren. In einem virtuellen Rundgang in zehn Punkten zeigte Roland Kessinger auf, wann welche Bauten entstanden sind, beziehungsweise umgebaut wurden. "Die Häuser und Verteidigungsmauern waren früher verputzt, dies belegen die Abrechnungen in alten Handwerksbüchern", erklärte er.

In Furcht vor Blitz und Feuer

Bilder von Rekonstruktionen ermöglichten den Zuhörern, sich ein Bild davon zu machen, wie es zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert auf dem Hohentwiel ausgesehen hat. Im Rondell Augusta befanden sich ein Labor, ein Festsaal und sogar eine Bäckerei. "Da die Furcht vor Blitz und Feuer stets aktuell war, war es durchaus sinnvoll, eine Bäckerei außerhalb der Burg zu errichten", erläuterte Kessinger. Mit Aberlin Tretsch weilte jahrelang ein berühmter Baumeister auf dem Hohentwiel, der Schlossbau innerhalb der Festung geht auf seine Pläne zurück. Durch Handschriftenvergleiche stieß man im Staatsarchiv Stuttgart auf zahlreiche Niederschriften von Kommandant Konrad Widerholt. So erfuhr das Publikum, dass dieser auf dem Hohentwiel mit Horizontal-Windmühlen experimentierte, die bei Belagerungen jedoch zerstört wurden.

Ohne die Hegauer wäre es nicht gegangen

Neben baulichen Aspekten wurde auch das Wirken der Handwerker und Arbeiter beleuchtet. Viele von ihnen kamen aus Vorarlberg. Einer blieb für längere Zeit. Es war Maurermeister Hans Dobler, der die Karlsbastion und die Gewölbe in der Kirche gebaut hat. Arbeitskräfte wurden am Hohentwiel damals in großer Zahl gebraucht. Viele Hegauer Tagelöhner verdienten sich hier ihr Brot. Auch Soldaten und Strafgefangene wurden herangezogen. "Die Festung Hohentwiel wäre nie zu bauen gewesen nur mit württembergischer Hand. Dies gelang nur mithilfe der Menschen aus dem Hegau", bilanzierte der Historiker.