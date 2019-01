Regina Kienle will, wie sie in ihrem Brief an die Singener Lokalredaktion des SÜDKURIER kurz vor Jahresschluss angekündigt hat, als Nutzerin des Busverkehrs in der Stadt künftig noch netter zu den Fahrerinnen und Fahrern sein. "Fahrgäste sind nicht nur Engel, egal ob Männlein oder Weiblein, jung oder alt", weiß sie aus eigener Erfahrung und hat ein wenig Verständnis für genervtes Personal in den Personentransportfahrzeugen angesichts der vielen Baustellen und Umwege in der Stadt.

Singen Weniger Verspätungen, niedrigere Ticketpreise: Wie die Stadt Singen die Autofahrer dazu bewegen will, auf den Bus umzusatteln Das könnte Sie auch interessieren

Doch ganz selbstlos ist ihr Vorsatz nicht. Im Gegenzug für die Nettigkeit der Fahrgäste hofft Sie auf freundlichere Busfahrer, die ihre Kunden auf den Stadtbuslinien nicht verbal anfahren, wenn sie nicht alles richtig machen; die Busse näher an die Bordsteinkante fahren, um gehbehinderten den Zustieg zu erleichtern; und die mit dem Türenschließen warten, bis auch alle ausgestiegen sind, die raus wollen.

Mehr Verständnis für die Mitmenschen, das wär in der Tat mal ein Vorsatz, der nicht nur im Neuen Jahr allen helfen würde.