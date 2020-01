von Sabine Tesche

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte traf sich am Samstag zur Hauptversammlung in Singen. Die Poppele-Zunft aus Singen präsentierte sich als perfekter Gastgeber und sorgte mit einem kurzweiligen Programm für unvergessene Tage in Singen.

Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine Bild: Tesche, Sabine