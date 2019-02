von SK

Eine beschädigte Leitplanke, ein umgefahrenes Verkehrsschild und Schaden in Höhe von rund 13 000 Euro am eigenen Sattelzug sind laut Polizei die Folge einer verheerenden Fahrt am Montagmorgen. Bei seiner Fahrt von Randegg Richtung Autobahnraststätte Hegau-Ost soll ein Sattelzugführer seinen Laster nicht mehr richtig unter Kontrolle gehabt haben. Einen Tatverdächtigen stellten Polizeibeamte bei der Rastanlage mit 2,7 Promille Alkohol im Blut.

Eine Polizeistreife bemerkte zunächst das umgefahrene Hinweisschild am Bietinger Kreisel, Zeugen meldete kurz darauf Fahrzeugteile an der Kreuzung Richtung Randegg. Ermittler vor Ort erkannten, dass die Unfallschäden von einem Sattelzug verursacht wurden. Auf der Rastanlage Hegau Ost konnte eine Streife einen Laster mit passenden Unfallbeschädigungen feststellen. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Da eine Alkoholaufnahme nach den Unfällen laut Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zwei Blutentnahmen veranlasst um den Verlauf der Alkoholkonzentration festzustellen.

Der Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.

Zeugenhinweise an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. (07733)9960-0.