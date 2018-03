Singen Alkoholisierter Mann zückt Messer um zu drohen

Auseinandersetzung bei Hegau-Gymnasium in Singen eskaliert. Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung.

Ein 37-Jähriger zückte laut Polizei am Samstagnachmittag gegen 18.45 Uhr in der Nähe des Hegau-Gymnasiums kurzerhand ein Messer und drohte einem vorbeifahrenden Autofahrer, der ihn darauf hingewiesen haben soll, dass er nicht gegen den Parkscheinautomaten treten solle. Darauf reagierte der mit rund 1,6 Promille alkoholisierte Mann derart aggressiv, dass er zum Messer griff und damit drohte. Wie die Polizei mitteilt, sei es einem Begleiter gelungen, den Mann zurückzuhalten und zum Gehen zu bewegen. Eine Polizeistreife traf den Mann am Heinrich-Weber-Platz im Besitz des Messers an und nahm ihn zur weiteren Abklärung mit zur Wache. Dabei seien die Einsatzkräfte – wie es im Polizeibericht heißt – von einer Angehörigen des Mannes beschimpft und beleidigt worden. Gegen den 37-Jährigen wird deshalb nun wegen Bedrohung, gegen die Angehörige wegen Beleidigung ermittelt. Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen haben, können sich an das Polizeirevier Singen wenden, Tel. (07731)888-0.