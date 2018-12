von SK

Mit über zwei Promille Alkohol war laut Polizei ein 40-Jähriger alkoholisiert, der am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Gewahrsam genommen werden musste. Von Zeugen verständigt wurde die Polizei, nachdem der Mann beim Alten Friedhof einen vermutlich gestohlenen Feuerlöscher auf den Gehweg und die Straße warf. Da der 40-Jährige bereits gegen 15.45 Uhr in der Uhlandstraße wegen eines Streits mit einer Frau unangenehm aufgefallen war, wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Störungen auf die Wache verbracht. Selbst in der Gewahrsamszelle gab er nach Schilderung der Polizei keine Ruhe und beleidigte die Polizeibeamten massiv, weshalb er entsprechend angezeigt wird.