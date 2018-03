Singen Alkoholisierter Mann bedrängt Frau im Parkhaus

Ein 22-Jähriger beleidigte Polizisten bei seiner Festnahme in Singen massiv

Erheblichen Widerstand hat laut Polizeibericht ein 22-jähriger, alkoholisierter Mann bei seiner vorläufigen Festnahme am Mittwoch um 2.30 Uhr in einem Parkhaus in der Schwarzwaldstraße geleistet. Zuvor hatte er dort eine 19-jährige Frau massiv bedrängt. Die in ihrem Fahrzeug sitzende Frau verständigte die Polizei, da der 22-Jährige brüllend und aggressiv versuchte, deren Fahrertür zu öffnen. Nachdem ihm dies trotz Gegenwehr der Frau schließlich gelungen war, bedrängte er sie und versuchte sie zu küssen. Doch die Frau konnte sich erfolgreich wehren. Einem Polizeibeamten gelang es schließlich, in das erste Parkdeck des verschlossenen Parkhauses zu klettern und den 22-Jährigen auf den Boden zu ringen und zu überwältigen. Dabei wurde der Beamte leicht verletzt. Der 22-Jährige beleidigte die Einsatzkräfte massiv, als diese ihn zum Polizeirevier brachten. Auch in der Gewahrsamszelle beruhigte er sich nicht, schlug mit dem Kopf gegen die Zellentür und spuckte nach den Beamten. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands musste er nach einer ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den 22-Jährigen wird wegen sexueller Belästigung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.