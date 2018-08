von SK

Laut Polizei notierte sich der der Zeuge das Kennzeichen des Lasters, als er das Fahrzeug kurz darauf an einer Tankstelle sah. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen in der Byk-Gilden-Straße an. Da der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte, jedoch angab, erst nach dem Unfall getrunken zu haben, veranlassten die Beamten bei dem 55-Jährigen zwei Blutproben, untersagten die Weiterfahrt und behielten den Führerschein ein. Bis eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro vorliegt, bleibt auch der Laster beschlagnahmt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein