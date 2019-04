von SK

Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten werden einem 37-jährigen Autofahrer vorgeworfen, der am Sonntagmorgen zunächst die L 191 in Richtung Welschingen befuhr und am Parkplatz Höhe Mühlhausen-Ehingen rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er laut Polizei einen Leitpfosten und fuhr anschließend in Richtung Singen davon. Kurze Zeit später auf der Landesstraße, am Ende des zwei-spurigen Ausbaus, kam der Autofahrer erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitplanken. Danach fuhr der 37-Jährige wieder weiter, ohne sich um den Gesamtsachschaden in Höhe von über 8000 Euro zu kümmern. Durch Zeugenaussagen konnten nach der Schilderung der Polizei an der Wohnanschrift des Fahrers sowohl das Auto parkend festgestellt, als auch der 37-jährige Fahrer und ein Familienmitglied angetroffen werden. Als Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen mit dem Autofahrer weitergehende Ermittlungsmaßnahmen durchführen wollten, kam es zu Widerstandshandlungen. Hierbei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der offensichtlich stark alkoholisierte 37-Jährige wurde im Anschluss auf das Revier Singen gebracht und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von 2,1 Promille ergab, veranlassten die Polizisten zwei ärztliche Blutentnahmen und beschlagnahmten den Führerschein.