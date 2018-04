Singen Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Unbekannte versuchten in eine Singener Gaststätte einzudringen

Ihren Versuch, in eine Gaststätte in der Erzbergerstraße einzudringen, mussten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag um 3 Uhr aufgeben, nachdem sie zuvor mit brachialer Gewalt an der von der Schwarzwaldstraße zu erreichenden Gebäuderückseite ein Fenstergitter aufgehebelt und das Fenster eingeschlagen hatten. Da sie laut Polizeibericht durch ihren Einbruchsversuch die Alarmanlage ausgelöst hatten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.