Über ein Fenster hat sich ein bislang unbekannter Täter laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Spielothek in der Werner-von-Sombart-Straße in Singen verschafft. Gegen 2.45 Uhr soll er im Inneren versuchte haben, verschlossene Türen aufzusägen. Der Lärm hat – wie es im Polizeibericht heißt – einen akustischen Alarm ausgelöst. Aufgrund dessen habe der Täter von seinem weiteren Vorhaben abgesehen und den Tatort verlassen, bevor eine Polizeistreife die Örtlichkeit überprüfen konnte.

Der angerichtete Sachschaden konnte laut Polizei bislang nicht beziffert werden. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.