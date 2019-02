von SK

Mit dem Sterben werden nicht nur Erwachsene konfrontiert. Das Thema Tod betrifft auch junge Menschen – wie die haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter im Hospizverein wissen. Dabei wird auch schnalle deutlich , dass Trauerarbeit für Kinder viele Facetten hat – vom todkranken Patienten bis zum sterbenden Familienangehörigen. „Solche Zeiten sind für alle in der Familie krisenhaft“, betont Petra Hinderer als Sprecherin der Kinderhospizarbeit im Landkreis in einer Pressemitteilung des Vereins zum bald anstehenden Tag der Kinderhospizarbeit. Das Leid treffe auch Geschister. „Oft begleiten wir daher auch sogenannte Schattenkinder, also gesunde Kinder, die im Schatten eines schwer kranken Familienmitglieds stehen“, so Hinderer.

Weil Unterstützung, de Mut macht, in solchen Phasen so wichtig ist, firmiert die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz unter dem Slogan „Voller Leben“. Die kostenfreie Unterstützung der Familien durch fachliche Beratung und psychosoziale Begleitung der Kinder und Jugendlichen sollen dazu beitragen, dass ein Stück angst- und sorgenfreier Alltag möglich wird. Ein Aktion, die Mut machen soll, plant der Verein anlässlich des bundesweiten Tages der Kinderhospizarbeit am Sonntag, 10. Februar, im Singener Kino Cineplex. „Wir wollen das Leben feiern“, betont Hinderer und betont, dass nicht nur Betroffene eingeladen sind, daran teilzunehmen. Besucher können einen abwechslungsreichen Tag mit der Familie im Kino genießen. Zwei Filme zum spröden Thema werden ohne festen Eintritt gezeigt und die Besucher können selbst entscheiden, wieviel sie dafür ausgeben wollen. „Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis zugute“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Kino verzichte auf den Verkauf.

Spenden statt Eintritt bezahlen

Kunterbunt geht der Film „Coco“ das Thema Tod an. Um 11 Uhr läuft der ausgezeichnete Disney Animationsfilm “Coco – Lebendiger als das Leben”, der den Tag der Toten aus der mexikanischen Kultur aufgreift. Dieser Tag der Toten” wird in Mexiko immer im November gefeiert. Er ist nicht von Trauerstimmung, sondern von einem bunten Treiben auf den Straßen geprägt. Die Freude darüber, dass nach dem Volksglaube die Seelen der Verstorbenen zurückkehren, ist groß. Häuser und Straßen werden mit Blumen verziert, bunte Altäre geschmückt, es wird gebacken, gesungen, getanzt. All das können Besucher durch den Film Coco erleben. Passend dazu wird die bekannte Künstlerin Gabriela Gómez Gutiérrez vor Ort einen farbenprächtigen, original mexikanischen Erinnerungsaltar mit Figuren aufbauen. Gabriela Gómez Gutiérrez war von dieser Idee sofort Feuer und Flamme: “Die Anspielung auf Leben und Tod in den Figuren ist in Mexiko sehr wichtig. So kann ich meine kulturellen Wurzeln einbringen und mit anderen teilen”, so ihre spontane Antwort auf die Anfrage des Vereins.

Zum Tag der Kinderhospizarbeit läuft der Film "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" im Singener kino Cineplex: Die zwei Teenager Hazel und Gus lernen sich in einer Therapiegruppe kennen. Beide hat das schwere Schicksal Krebs getroffen. Doch sie sind stark und ihre Liebe zueinander gibt den beiden Kraft. Gus will Hazel ihren größten Traum erfüllen: Peter Van Houten, den Autor ihres Lieblingsbuches zu treffen und ihm alle Fragen zu seinem Roman zu stellen, die sie beschäftigen. Dazu reisen sie nach Amsterdam, wo sich ihr Leben entscheidend verändern wird. | Bild: tel-a-vision

Als zweiter Programmpunkt steht um 16.30 Uhr der Film “Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ auf dem Programm. „Pointenreich und tiefgründig verbindet er Ironie mit aufrichtigem Mitgefühl“, verspricht Hinderer in der Pressemitteilung des Haospizvereins. Die beiden krebskranken Protagonisten Hazel und Augustus begegnen den vielfältigen Nebenwirkungen des Krebses sowie den gängigen Durchhalteparolen mit Humor. Kinokritiker haben den Film euphorisch bewertet. So heißt es beispielsweise, dass es wahrscheinlich stimme, dass krebskranke Jugendliche nicht tapferer sind als andere, aber den Wert und die Schönheit des Lebens spüren sie stärker. „Der Film lässt uns an diesem Gefühl teilhaben“, sagt Hinderer.

Außerhalb der Filmwelt werden Familien von den Themen Krankheit und Tod meist unvorbereitet getroffen. Derartige Nachrichten stellen Betroffene dann vor plötzliche, große Herausforderungen. Dann seien Ansprechpartner eine wichtige Unterstützung: Die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz kenne solche Situationen besonders gut, wenn Kinder und Jugendliche oder deren Angehörige direkt oder indirekt betroffen sind. Hier hilft der Dienst unter der Trägerschaft des Hospizvereins Konstanz durch Gespräche, Gruppenangebote und Begleitungen im ganzen Landkreis kostenfrei weiter. „Die vielfältige Arbeit der ehrenamtlichen und hauptberuflichen MitarbeiterInnen, gepaart mit künstlerischen Aspekten und die wundersame und oft auch heilende Kraft des Kinos, sollen für einen unvergesslichen Tag für Jung und Alt sorgen“, erklärt Hinderer den Hintergrund für den Aktionstag.

