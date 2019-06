von SK

Als unbelehrbar erwies sich eine 21-Jährige am Dienstagabend gegen 20 Uhr, als sie in einem Einkaufsmarkt in der Maggistraße randalierte. Wie die Polizei informierte, habe die stark alkoholisierte Frau im Geschäft damit begonnen, Waren aus dem Regal auf den Boden zu werfen. Ein Sicherheitsmitarbeiter habe sie deshalb des Gebäudes verwiesen. Laut Polizei kehrte die Frau aber nur Minuten später zurück und warf wieder mit Gegenständen um sich. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Frau in ein Büro abführte, versuchte sie ihn zu schlagen und zu treten. Im Büro stieß sie einen Mitarbeiter gegen einen Schrank. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten zeigte sie sich aggressiv, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurde.