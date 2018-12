Advent, Advent – ein Gartenhaus brennt. Kaum sind die ersten Lichtlein an, müssen auch die Hegauer Feuerwehren verstärkt mit Einsätzen rechnen. 19 Gottmadinger Wehrleute rückten am 1. Advent frühmorgens aus, weil ein Gartenhäuschen in einer Anlage brannte. Die Ursache ist laut Feuerwehr unklar, so lässt sich auch keine Verbindung zum 1. Advent feststellen. Wenn aber hegauweit die Menschen ihre Kerzen anzünden, geht immer eine Brandgefahr um, wenn unvorsichtig agiert wird. Das zeigen etliche Fälle in den vergangenen Jahren.

Gut, dass die Aacher Wehrleute beim Klosemarkt am 1. Advent nicht ausrücken musste. Sie ist bei der Veranstaltung selbst im Wirtschaftsbetrieb des Feuerwehrhauses im Einsatz. Und wenn es mal brennt, wie vor etlichen Jahren in einer Küche, wird das dichte Marktreiben zur zusätzlichen Herausforderung. Das führte zur kuriosen Situation, dass drei SÜDKURIER-Reporter vor der Feuerwehr am Brandort eintrafen. Das fand sie gar nicht lustig. Bleibt aber haften.

