Länger in den Urlaub fahren, Arzttermine nachholen oder endlich mal den Keller aufräumen – für solche Dinge haben 1059 Beschäftigte im Geschäftsbereich der IG-Metall-Geschäftsstelle Singen in diesem Jahr mehr Zeit. Denn 2018 erreichte die Gewerkschaft unter anderem, dass Beschäftigte ein Zusatzgeld in acht freie Tage umwandeln können. Diese Möglichkeit wird rege genutzt: Rund 15 Prozent haben sich dafür entschieden, wie Enzo Savarino von der IG Metall für den Einzugsbereich zwischen Konstanz, Pfullendorf und Markdorf sagt. Er spricht für rund 8000 Beschäftigte, von denen circa 5000 in Singen arbeiten.

Selbstbestimmung für die Beschäftigten

"Zum einem liegt die hohe Nachfrage daran, dass Zeit und damit mehr persönliche Freiheit einen höheren Stellenwert erhalten hat, zum anderen ist die Leistungserwartung erheblich gestiegen", sagt Enzo Savarino. Das bestätigt Wolfgang Bandel als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Constellium: "Flexibilität spielt in der Industrie eine große Rolle." Bisher sei das eine Einbahnstraße gewesen, nun erhalte der Beschäftigte ein Stückchen Freiheit und Selbstbestimmung zurück.

Eine große Herausforderung für die Betriebe

So viele zusätzliche freie Tage sind aber eine Herausforderung für die Personalplanung. "Wir bauen in diesem Punkt auf die Flexibilität unserer Mitarbeiter. Sollten in einer Schichtgruppe viele Mitarbeitende zusätzliche freie Tage beanspruchen, springen eventuell Mitarbeitende aus anderen Schichtgruppen zeitweise ein, um die Tage zu kompensieren", erklärt ein Constellium-Pressesprecher. Zusätzliche Beschäftigte seien nicht vorgesehen. Ähnlich ist es bei Fondium, wie Geschäftsführer Matthias Blumentrath erklärt: "Bei einer Einigung über Zusatzschichten und Auszahlung von Zeitkonten gehen wir davon aus, die fehlende Arbeitskraft kompensieren zu können." Derzeit seien sie kurz vor Abschluss konstruktiver Verhandlungen mit dem Betriebsrat über solche Kompensationsmaßnahmen. 321 Mitarbeiter von rund 1000 Mitarbeitern haben sich bei Fondium in Singen für mehr Zeit entschieden, das sei eine große Herausforderung. Wichtig sei auch eine ganzheitliche Abwesenheitsplanung, bei der die Freistellungszeiträume über die Monate verteilt sind.

Friedrichshafen 4000 Metaller in der Region wollen mehr Zeit statt mehr Geld Das könnte Sie auch interessieren

2019 als Testlauf

Nach dem ersten Jahr soll bei Constellium ausgewertet werden, wie die Tarifregelung künftig umgesetzt wird. "Wir sehen das Jahr 2019 als Testjahr", teilt der Pressesprecher mit. Danach werde man mit dem Betriebsrat eine Bilanz ziehen, ob die zusätzlichen freie Tage in den Arbeitsablauf integriert werden konnten, ohne dass es zu größeren Störungen oder Ausfällen kommt.

Abgelehnt worden seien die wenigsten Anträge, sagt Enzo Savarino von der IG Metall. In diesen Fällen hätten die Beschäftigten keinen Anspruch gehabt, etwa weil sie noch nicht lang genug im Unternehmen sind. Der Gewerkschafter sieht in der neuen Regelung auch einen Vorteil für die Arbeitgeber: "Acht zusätzliche freie Tage werden auch einen positiven Gesundheits- und Erholeffekt haben. Dies wird sich auf die Produktivitätsentwicklung auswirken." Diese Ansicht teilt Constellium mit Blick auf die Krankheitsquote: "Wir nehmen den Sinn der zusätzlichen freien Tage wörtlich: Höher belastete Beschäftigungsgruppen sollen entlastet werden und Kinder- und Pflegebetreuung besser planbar sein."

"Die Nachtschicht macht zu schaffen"

Stefan Hammerschmidt, Amcor | Bild: Arndt, Isabelle

„Ich bin vor einigen Monaten in den Drei-Schicht-Betrieb gewechselt und arbeite nun auch am Wochenende. Kunden drängen auf ihr Material, deshalb wurde der Schichtbetrieb angepasst. Vor der Umstellung hatte ich ein wenig Angst davor, doch so schlecht finde ich es gar nicht. Es hat immer zwei Gesichter: Beim Wechsel von einer Schicht zur nächsten haben wir teils viel Freizeit. Mir persönlich ist Freizeit super wichtig: Ich bin viel am Werkeln, um unser Haus umzubauen, und Co-Fußballtrainer in Hilzingen. Aber meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich, einen festen Rhythmus gibt es nicht. Und gerade die Nachtschicht macht einem zu schaffen. Als ein Kollege mir dann von der neuen Tarifmöglichkeit erzählt hat, habe ich im Herbst den Antrag ausgefüllt. Schon Anfang Januar hatte ich dann acht Tage mehr auf dem Urlaubskonto, das ging völlig problemlos. Ich kenne niemanden, der das Geld gewählt hat. Wer am Wochenende arbeitet, freut sich über mehr Zeit. Auch das hat aber zwei Gesichter: Für den Arbeitgeber ist es natürlich eine Herausforderung, wenn viele Mitarbeiter mehr Freizeit wählen. Im kleinen Kreis ist das unter Kollegen schon Thema, wie der Betrieb das umsetzt. In der Haut der Personalplaner möchte ich nicht stecken.“

Stefan Hammerschmidt ist Verfahrensmechaniker und seit 2007 bei Amcor. Der 32-Jährige wohnt in Hilzingen-Weiterdingen.

"Das hilft uns, die Ferien zu meistern"

Torsten Glänzel, Constellium | Bild: Arndt, Isabelle

„Da ich Vater von drei Kindern bin und meine Frau ebenfalls berufstätig ist, müssen wir irgendwie die freien Zeiten, wenn Schule oder Kindergarten geschlossen haben, betreuungstechnisch abdecken. Bei 68 Ferientagen müssen wir da teils ganz schön jonglieren, denn die Großeltern wohnen zu weit weg. Die Ferienbetreuung ist zwar gut und deckt die Ferien ab, aber die Kosten dafür summieren sich. Jetzt freuen sich die Kinder, wenn sie mit dem Papa campen können. Daher weiß ich jetzt schon, dass ich auch in den nächsten Jahren die zusätzlichen freien Tage nutzen werde. Ökonomisch gesehen ist es für mich auch die bessere Wahl: Der Mehrverdienst würde sechs Tagen entsprechen, so erhalte ich acht. Und uns geht es so gut, dass wir uns das leisten können. Da ich nicht in der Produktion, sondern als Angestellter im zentralen Umweltschutz arbeite, hat das den Vorteil, dass ich flexibler im Umgang mit den zusätzlichen freien Tagen bin. Als Vater kann ich diese freien Tagen zum Beispiel auch mal nutzen, wenn ein Kind krank ist und entlaste meinen Arbeitgeber hierdurch auch ein wenig. Im Gegenzug haben die zusätzlichen freien Tage den Nachteil, dass mir die Tage als Arbeitstage fehlen und ich somit effizienter arbeiten muss, um meine Arbeit dennoch gut zu bewältigen."

Torsten Glänzel ist Umwelt- und Verfahrenstechniker bei Constellium. Der 47-Jährige wohnt in Radolfzell-Böhringen.

"Jeder im Team hat Freizeit gewählt"

Frank Nitsch, Constellium | Bild: Arndt, Isabelle

„Ich habe keine Sekunde überlegen müssen. Der Betrieb läuft bis auf Heiligabend und Silvester fast rund um die Uhr, daher sind wir im Drei-Schicht-System mit Wochenendeinsätzen sehr beansprucht. Mein Schlafrhythmus ist völlig durcheinander: Wenn ich um 6 Uhr Feierabend habe, bin ich um 7 Uhr im Bett und vor 11 Uhr wieder wach. Wenn ich um 17 Uhr wieder versuchen kann, ein wenig Schlaf zu bekommen, muss mich meine Frau aus dem Tiefschlaf wecken, damit ich wieder zur Arbeit gehen kann. Auch der Freundeskreis wird kleiner und für meine frühere Tätigkeit als Fußballtrainer habe ich keine Zeit mehr. Für mich persönlich ist diese neue Regelung das beste, was die Gewerkschaft seit Jahren erreicht hat. Wir sind vier Elektriker und drei Schlosser im Team – jeder von uns hat die Freizeit gewählt, wenn er lange genug dabei war und die Regelung nutzen konnte. Was ich mit der neugewonnenen Freizeit anstelle, weiß ich noch nicht genau. Wenn es geht, will ich die Tage einzeln nutzen, zum Beispiel an Fasnacht oder Brückentagen. Das müssen wir dann im Team besprechen wie bei der regulären Urlaubsplanung auch. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann dass man nochmal über das Renteneintrittsalter nachdenkt: Wenn man 45 Jahre gearbeitet hat, muss es doch auch reichen.“

Frank Nitsch arbeitet seit 1981 als Elektriker bei Constellium. Der 54-Jährige wohnt in Volkertshausen.

"Die Zeit bekomme ich nicht wieder"

Dominik Kraft, Constellium | Bild: Arndt, Isabelle

„Wir sind zwölf bis 13 Stunden am Drehkreuz gestanden, um der Forderung nach mehr Freizeit Nachdruck zu verleihen. Denn das Leben ist relativ endlich und die Arbeitszeit nicht unbedingt. Ich habe ein Kind und das zweite ist unterwegs, da zählt jeder Moment mit meiner Familie. Das Drei-Schicht-System mit Wochenendeinsatz bedeutet eine körperliche und zeitliche Mehrbelastung, die ich auch zuhause merke. Es ist klar, dass die Industrie ein Schichtsystem braucht, doch der Bedarf sollte so gering wie möglich sein. Ob ich auf das Geld verzichten kann, habe ich nicht lange überlegt. Vor vier Jahren habe ich woanders noch die Hälfte verdient; dank Tarifvertrag geht es uns gut. Ich brauche den Lohn für Fixkosten und kann mir beim Rest überlegen, ob ich es brauche. Die Zeit bekomme ich nicht wieder, deshalb verzichte ich lieber mal und habe mehr Zeit für anderes, für meine Familie oder Hobbies. Dann kann ich auch mein reguläres Leben nachholen: Der Arzt macht in der Nacht nicht auf, wenn ich Feierabend habe. Als ich meinen dreieinhalbjährigen Sohn gefragt habe, was er sich zu Weihnachten wünscht, hat er gesagt, dass er sich nur Zeit mit Mama und Papa wünscht. Alles andere gibt es ja fast im Überfluss. Diesen Wunsch habe ich ihm und uns erfüllen können.“

Dominik Kraft ist seit vier Jahren in der Ölreiningung bei Constellium beschäftigt. Der 32-Jährige wohnt in Steißlingen.