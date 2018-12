Die Aussage dürfte einige Leser verblüfft haben. "Ja, wir schaffen das", betonte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer in einem Interview, das die "Augsburger Allgemeine Zeitung" am 14. Dezember veröffentlicht hat. Kramer sprach von einer gelungenen Integration der Flüchtlinge, die seit 2015 in Deutschland Schutz suchen. "Von mehr als einer Million Menschen haben heute bald 400.000 einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz – die Mehrheit in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung", berichtete Kramer. "Ich bin selbst überrascht, dass das so schnell geht", fügte er hinzu.

Einen dieser Menschen, der im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen ist, hat der SÜDKURIER an seinem Arbeitsplatz besucht. Abed Saidy ist vor dem Krieg in seinem Heimatland Afghanistan nach Deutschland geflohen. In Singen war der 21-Jährige zunächst in der Massenunterkunft in der Byk-Gulden-Straße untergebracht, mittlerweile lebt er in einer WG in der Singener Innenstadt. "Zusammen mit drei Kollegen", sagt der junge Mann und lächelt.

Harte Arbeit bei Wind und Wetter

Seit 19 Monaten arbeitet Abed Saidy als Montagehelfer bei Stromeyer Hallen in Radolfzell. Genau wie seine beiden Mitbewohner kümmert er sich dort um den Auf- und Abbau sowie die Reinigung der mobilen Großraumzelte und Hallen, auf den sich das Unternehmen spezialisiert hat. Erst vor Kurzem sei man aus dem Schwarzwald zurückgekehrt, berichtet Saidy. In Tittisee-Neustadt hätten seine Kollegen und er die Zelte für das Skisprung-Event errichtet, das dann doch kurz vor dem geplanten Start abgesagt werden musste. Nach dem einwöchigen Arbeitseinsatz ist der 21-Jährige heute damit beschäftigt, die meterlangen Zeltplanen mithilfe eines Seilzugs zum Trocknen aufzuspannen.

Abed Saidy bedient den Seilzug, mit dem die Zeltplanen der Firma zum Trocknen aufgehängt werden. | Bild: Schottmüller, Daniel

"Eine anstrengende Arbeit", sagt sein Chef, Stromeyer-Geschäftsführer Michael Hess. Er ergänzt: "Für uns ist es ein Riesenproblem, an Personal zu kommen – ganz egal, ob es um Lagerhelfer, Hilfsarbeiter oder Hilfsmonteure geht." Hess gibt zu, dass man mit dem Lohnniveau der Schweiz oder dem von Großbetrieben in Singen nicht mithalten könne. Er stelle aber auch fest, dass es kaum Arbeitnehmer aus Deutschland und der EU gebe, die die harte körperliche Arbeit bei Wind und Wetter nicht abschrecke. "Wir könnten zumachen, wenn wir keine Migranten mehr einstellen dürften!"

Unternehmen profitiert von Fluchtwelle

Hess scheut auch nicht davor zurück, sein Unternehmen als Nutznießer dessen zu bezeichnen, was in den Medien oft als Flüchtlingskrise beschrieben wird. "Als Frau Merkel 2015 die Türen geöffnet hat, war für uns sofort klar, dass wir profitieren können." Der Geschäftsführer fühlte sich an die Grenzöffnung von 1989 zurückerinnert. Damals hätte Stromeyer fünf bis sechs neue Mitarbeiter dazugewonnen. "Ein echter Glücksfall." Auf ähnliche Weise beschreibt Hess auch seinen neuen Angestellten. "Er packt an, ist fleißig und beliebt unter den Mitarbeitern. Wir sind sehr zufrieden mit ihm."

Bis zum Sommer habe man noch einen weiteren Flüchtling unter Vertrag gehabt. Es habe ihn allerdings nicht überrascht, dass der studierte Bauingenieur aus Syrien, schnell einen Job gefunden hat, der besser zu seinen Qualifikationen passt. "Wir freuen uns, dass er die Arbeit bei uns als Sprungbrett nutzen konnte", sagt Hess. "Und genau wie Abed Saidy würden wir auch ihm wünschen, dass er dauerhaft in Deutschland bleiben darf."

"Um die Integration von Flüchtlingen zu fördern, spenden wir in diesem Jahr 2500 Euro an den Verein InSi (Integration in Singen), der uns den Kontakt zu Abed Saidy vermittelt hat." Michael Hess, Geschäftsführer Stromeyer Hallen. | Bild: Schottmüller, Daniel

Dass die Angst vor Abschiebungen gerade unter afghanischen Flüchtlingen hoch ist, kann Bernhard Grunewald vom Singener Verein InSi (Integration in Singen) beinahe täglich beobachten. "Afghanistan ist kein sicheres Land", betont der Integrationshelfer und verweist auf die 58 im Afghanistan-Konflikt gefallenen Bundeswehrsoldaten. "Unsere eigenen Minister treten die Reise nach Afghanistan nur mit kugelsicherer Weste an - und trotzdem wollen wir Menschen, wieder genau in diesen Krisenherd zurückschicken?", prangert er an.

Grunewald würde es auch persönlich sehr bedauern, wenn Saidy Singen wieder verlassen müsste. "Er ist unter seinen Landsleuten als Sonnenstrahl bekannt", erzählt Grunewald. Er beobachtet, dass der 21-Jährige nicht nur bei der Arbeit hilft, wo er kann: "Als neulich eine Trauerfeier für den verstorbenen Vater von Abeds Bekanntem stattgefunden hat, hat er alleine für die ganzen Gäste gekocht. Es war großartig."