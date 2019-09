Singen vor 3 Stunden

Ältere Dame wird Opfer eines Trickdiebstahls: Die Polizei sucht Zeugen

Eine 87 Jahre alte Frau ist am Donnerstag, 19. September, gegen 11.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Bruderhofstraße Opfer eines Diebstahls geworden. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.