von Nicola M. Westphal

Herr Engels, was ist für Sie der Reiz an A-cappella-Musik?

A cappella ist für mich immer so ‚ne Art Wundertüte... man weiß nie, was man Tolles kriegt! Und es ist so einfach und direkt: Man kommt zusammen und kann immer und überall loslegen. Von jetzt auf gleich kann man jeder Art von Publikum ne tolle Show und ansteckende Musik bieten.

Delta Q, das sind Sie, Tenor Thorsten Engels und Ihre Kollegen Countertenor Sebastian Hengst, Bariton Tom Dewulf und Bass Matthias Graf. Wie haben Sie sich als A-cappella-Gruppe gefunden?

Naja, das ist etwas kompliziert... ich versuch‘s mal kurz und knackig: Basti ist Gründer der Band und von Anfang an dabei. Ich habe mich damals auf ‚nen Facebook-Aufruf hin beworben, als mein Vorgänger Till ausgestiegen ist, um Lehrer zu werden; Matze kannten wir, weil der früher mal höchst erfolgreich für ‚nen früheren Bass eingesprungen ist, und er wiederum – also Matze – hat Tom vorgeschlagen, den er vom Musical-Studium her kannte. Aus heutiger Sicht würde ich sagen: Wir haben uns gesucht und gefunden!

Sicherlich hat jeder in ihrer Gruppe seine Aufgabe auf der Bühne, nicht nur gesanglich. Wie sind die Rollen verteilt? Wer macht was?

Also vieles, was anfällt, geht quer durch die Gruppe, wir tauschen uns ständig über alles Mögliche aus. Aber im Grunde könnte man sagen – Basti führt die Bücher und ist als „Alter Hase“ so ein bisschen unser Anführer; Matze ist unser Social Media Beauftragter, Texter und Choreograf; ich schreibe viel Musik für uns, mache parallel allerhand Listen wie beispielsweise GEMA-Listen und gebe gerne Interviews. Na, und Tom ist unser Videoexperte und leider auch ein Tausendsassa, weswegen er uns bei allem ständig reinredet. Zum Glück muss man sagen.

Sie legen ja großen Wert darauf, nicht nur was für die Ohren, sondern auch für die Augen zu bieten, was ja insgesamt den Unterhaltungsfaktor beflügelt. Wer ist federführend bei der Choreografie?

Fürs aktuelle Programm haben das Matze und Tom in großartiger Zusammenarbeit gemacht, sowohl die Entwicklung als auch die Einstudierung. Wegen ihres Musicalbackgrounds haben sie so viel Erfahrung... sie haben sich einfach zwei Tage hingesetzt, Skizzen gemacht und anschließend Basti und mir alles Schritt für Schritt beigebracht. Das hat allerdings etwas länger gedauert als zwei Tage... (lacht)

Holen Sie sich aus dem Bekanntenkreis ein Feedback, wenn das Programm steht, ehe Sie auf Tour gehen?

Das war vor der BRANDNEU!-Premiere aufgrund des engen Zeitplans leider nicht möglich. Wir waren unmittelbar davor für sechs Wochen im Disney World Florida, wo wir sieben Mal täglich aufgetreten sind und parallel das neue Programm einstudiert hatten. Die neuen Songs haben wir dort gleich auf der Bühne ausprobiert, so gab‘s zumindest Feedback vom amerikanischen Publikum. Danach hatten wir eine Woche für technische Proben mit unserem Tonmann Börje und dann war schon Premiere. Also haben wir einfach im Laufe der Tour immer wieder unsere Liebsten eingeladen und Kleinigkeiten nachjustiert. Hat bestens funktioniert!

A-Cappella-Gesang ist offensichtlich beliebt, es gibt mittlerweile viele Kollegen, die das auch machen. Was ist Ihrer Meinung nach das Alleinstellungsmerkmal von Delta Q?

Wir haben ‚ne ganz einzigartige Mischung aus Musik und Unterhaltung. Wir gehen stimmlich an unsere Grenzen, vergessen aber nie unser Publikum und den Spaß. Außerdem haben wir mit Basti wohl den derzeit besten Tenor und mit Matze den vielseitigsten und tiefsten Bass der ganzen Szene.

Nach welchen Kriterien stellen Sie Ihr Repertoire zusammen?

Persönlicher Bezug, Abwechslung und vor allem Spaß. Jedes Lied muss erstmal uns was bedeuten, damit es auch dem Publikum ans Herz wachsen kann. Gleichzeitig soll der Abend ne schöne Achterbahnfahrt der Gefühle sein. Und, um nicht zu „verkopfen“, erinnern wir uns immer wieder daran, Spaß zu haben!

Am 10. November gastieren Sie in der Singener Gems. Mit einem Satz: Was erwartet das Publikum?

Ne geile Show, die süchtig macht! (lacht). Und die Frage: Wohnzimmer oder Schlafzimmer?

Zur Gruppe

Delta Q, das sind Sebastian Hengst, Thorsten Engels, Tom Dewulf und Matthias Graf. Die vierköpfige A-cappella-Gruppe aus Berlin hat sich Anfang 2012 gegründet. Das YouTube Video zu „Rolling in the Deep“ von Adele war ihr Karrierestart. Ihr Repertoire sind überwiegend in ihrem unverwechselbaren Stil bearbeitete Coversongs unterschiedlicher Musikrichtungen, Populärmusik sowie deutsche Eigenkompositionen. Am 10.11.2019 gastieren sie mit ihrer Show „BRANDNEU!“ in der Singener Gems.