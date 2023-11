Das traditionsreiche Schuhhaus Ehinger, das in der Hauptstraße 42 in Singen beheimatet ist, feiert seinen 99. Geburtstag und lässt seine Kunden mit umfangreichen Rabatt- und Sonderaktionen davon profitieren. Von Montag, 20. November, bis zum Samstag,

2. Dezember, gibt es zwischen 10 und 40 Prozent Jubiläumsrabatt auf das Marken-Sortiment an Winter- und Hausschuhen. Eine besondere Aktion betrifft darüber hinaus die Marken-Winterschuhe: Zum 99. Geburtstag werden 99 Paare zu je 99 Euro angeboten!

Wie sich die Geschäftsinhaberin Christa Ehinger gerne erinnert, wurde das traditionsreiche Unternehmen am 1. März 1924 von Orthopädie-Schuhmachermeister Adolf Ehinger und dessen Frau Frieda in der Hohenkrähenstraße 3 in Singen gegründet, wo auch heute noch die Schuhtechnik-Werkstätte des orthopädischen Meisterbetriebs angesiedelt ist. Adolf Ehinger habe damals schon orthopädische Maßschuhe und Einlagen gefertigt, während seine Frau Frieda, als erste Fußpflegerin der Region überhaupt, sich um die Kunden gekümmert habe.

Inhaberin Christa Ehinger ist dankbar und stolz, dass das Schuhhaus Ehinger als Fachhändler für gesunde Schuhe und als orthopädischer Meisterbetrieb seit nunmehr 99 Jahre im Dienst ihrer Kunden steht. Ob es sich um den Verkauf von Markenschuhen, um Schuhanpassungen, die individuelle Anfertigung von Einlagen und orthopädischer Maßschuhe, die Schuhreparatur oder um die podologische Fußpflege handelt, ist das Schuhhaus Ehinger der richtige Ansprechpartner und kümmert sich um die Füße ihrer Kunden und damit um deren Wohlbefinden. Besondere Erwähnung verdient Matthias Slavik, der seit nunmehr 30 Jahren mit hoher Kompetenz die orthopädische Werkstatt des Hauses leitet.

Geöffnet ist das Schuhhaus von Montag bis Freitag, von 9 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 14 bis 18 Uhr.