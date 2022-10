Wohnen in der Genossenschaft, das ist ein altes Sozialmodell, das in der aktuellen Krise als Modell der Zukunft gerade einen neuen Boom erlebt. Besonders in Zeiten hoher Preise an den Bau- und Energiemärkten macht die Baugenossenschaft Oberzellerhau (BGO) vor, wie der Gemeinschaftsgedanke ganz praktische Vorteile für den Einzelnen haben kann. Nach einer Corona-bedingten Not-Versammlung im vergangenen Jahr konnten die Mitglieder sich jetzt wieder ohne Maske, bei einem kleinen Imbiss in gewohnter Weise in der Singener Stadthalle zum Jahresbericht, Entlastungen des Vorstands und Wahlen des Aufsichtsrates treffen. 40 Mitglieder wurden für 40-, 50- und sogar 60-jährige Treue geehrt. Statt des üblichen Geschenkkorbes erhielten sie diesmal einen Energiegutschein in Höhe der Anzahl der Jahre ihrer Mitgliedschaft.

Apropros Energie: Dieses Thema zog sich wie ein roter Faden durch den Bericht des Vorstandsvorsitzenden Thomas Feneberg. Schon lange vor der durch den russischen Gaslieferstopp verursachten Krise hat das Unternehmen begonnen, die Bestandsgebäude zu modernisieren und energetisch zu sanieren. Alleine in den Häusern Oberzellerhau 11 – 15 wurden 960.000 Euro investiert. Im Bereich Reparaturen, Instandhaltung und Modernisierung erteilte die Genossenschaft im Geschäftsjahr 2021 ihre Wohn- und Gewerbeeinheiten über 2100 Handwerkeraufträge für weitere 1,6 Millionen Euro.

Weitere Investitionen in Höhe von 15,4 Millionen Euro flossen in Projekte in der Karl-Schneider-Straße, Wehrdstraße, St. Meinrad in Radolfzell und das Parkhaus in der Julius-Bührer-Straße. Das alles summiert sich auf eine Investitionssumme von 18,2 Millionen Euro. Den Nutzen davon sollten die Mieter bei der Abrechnung der Strom- und Heizkosten im Geldbeutel spüren. Trotzdem lässt auch Feneberg keinen Zweifel daran, dass Energie deutlich teurer wird. „Egal wie der Energieträger heißt, ob Gas, Pellets, Öl, Strom oder Holz, die Kostenentwicklung ist derzeit beängstigend“, sagt er. An die insgesamt 2708 Mitglieder richtet er den dringenden Appell , die persönlichen monatlichen Vorauszahlungen der Betriebs- und Heizkosten um drei Euro pro Quadratmeter anzuheben, um nicht am Ende der Heizperiode ein blaues Wunder bei der Abrechnung zu erleben. Bei Neuvermietungen wendet die BGO diese Erhöhung bereits an.

In Singen ist die 1910 gegründete Baugenossenschaft einer der großen Anbieter von bezahlbarem Wohnraum. „Die Anzahl der eigenen Objekte addiert sich auf 1525 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von über 108.000 Quadratmeter“, rechnete Thomas Feneberg den Besuchern der Generalversammlung vor. „Wir sind stolz auf unsere Durchschnittsmiete von 6,31 Euro pro Quadratmeter.“ Doch nicht alleine die vergleichsweise günstige Miete ist ausschlaggebend für eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft, sondern auch die Gemeinschaft. Das beweist die geringe Fluktuation bei den Vermietungen.

Zahlen und Fakten 1910 wurde die Baugenossenschaft Oberzellerhau (BGO) in der Langestraße gegründet. Ziel war der Neubau von 14 Wohnungen. Im Jahr 2021 verfügt die Genossenschaft über 1509 Wohnungen und 20 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von über 108.000 Quadratmetern. Damit gehören der BGO sieben Prozent aller Wohn- und Nichtwohngebäude in Singen. Die Zahl der Mitglieder lag im Berichtszeitraum bei 2708. Das entspricht einem Anteil von fünf Prozent an der Singener Bevölkerung. 2021 betrug die Bilanzsumme von 115,7 Millionen Euro. Das Eigenkapital beträgt 26,9 Millionen Euro.

2021 wechselten nur 5,9 Prozent der Mieter ihr Mietverhältnis. Darin enthalten sind auch jene, die in den Neubau am Kunsthallenareal wechselten. Diesen innerstädtischen Standort bezeichnet Feneberg als „Glanzpunkt im Gebäudebestand der BGO“. Eine Mieterin schildert am Rande der Versammlung, wie glücklich sie über den Komfort in ihrer modernen Wohnung in der Freiheitstraße ist.

Kostenschätzungen und Zeitrahmen konnten eingehalten werden

Feneberg zeigte sich erleichtert darüber, dass die BGO auf langjährige Geschäftspartner vertrauen könne, mit deren Hilfe das Unternehmen bisher trotz der schwierigen Rahmenbedingungen die Kostenschätzungen und den Zeitrahmen einhalten konnte. Die Liste des Erreichten ist beachtlich. Der Umzug der Verwaltung zählt ebenso dazu wie die Büros und Wohnungen für die Stiftung Liebenau.

87 neue Mietwohnungen in der Singener Wehrdstraße

Und es geht weiter in die Zukunft: Während Thomas Feneberg das bisher größte Neubauprojekt in der Geschichte der BGO in der Wehrdstraße schildert, tun sich entsprechende Bilder auf den beiden großen Leinwänden auf. Hier entstehen derzeit 87 Mietwohnungen mit rund 6300 Quadratmetern Wohnfläche und eine neue Aldi-Niederlassung. Beim Blick auf die Baustelle braucht es noch etwas Fantasie.

Die Visualisierung vermittelt den Mitgliedern da einen besseren Eindruck. Im zweiten Quartal 2023 soll der Rohbau abgeschlossen sein. In der zweiten Jahreshälfte 2024 sollen die Häuser bezugsfertig sein. Doch dafür will Feneberg angesichts der turbulenten Zeiten in der Baubranche keine Gewähr übernehmen. Eines ist aber schon sicher: Zusammen mit den Diakonischen Diensten bietet die BGO das Konzept „Wohnen +“ mit Hausnotruf und vielfältigen Unterstützungsleistungen für Menschen jeden Alters an.

Aufmerksam verfolgten die Mitglieder den Jahresbericht 2021 und den Blick in die Zukunft. Fragen aus dem Publikum gab es nicht. Offenbar sind die Genossen so zufrieden mit der Arbeit ihres Vorstands, dass sie ihm einstimmige Entlastung erteilten. Auch die Wiederwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Graf und des Aufsichtsratsmitgliedes Konstantin Winter verlief ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen.