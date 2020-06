Gesperrt werden musste die Ekkehardstraße in Singen nach einem Unfall Montagmorgen gegen 11 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin so unglücklich erfasst, dass die 84-jährige Fußgängerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 35-jährige VW-Fahrer war laut Polizei auf der rechten Fahrspur der Ekkehardstraße unterwegs, als der neben ihm auf der linken Fahrspur fahrende Autofahrer die Fahrspur wechseln wollte. Um den Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen, hupte der 35-Jährige. Unmittelbar danach soll die Seniorin von der linken Fahrbahnseite auf die Ekkehardstraße gelaufen sein, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. In der Fahrbahnmitte habe sie, wie es im Polizeibericht heißt, kurz gestoppt, sei dann jedoch weiter gelaufen. Bei der Kollision mit dem VW wurde sie auf den Boden geschleudert.

Während der Einsatzmaßnahmen des Notarztes und des Rettungsdienstes sowie der Unfallaufnahme musste die Ekkehardstraße an der Unfallstelle gesperrt werden.