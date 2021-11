Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in Singen mutmaßlich gefälschte Uhren zum Verkauf angeboten. Nun ermittelt die Polizei wegen Betrugsverdacht. Denn die Uhren, die ein 83-jähriger Mann für mehrere hundert Euro gekauft hat, sind vermutlich nur billige Nachbauten. Der Handel geschah vor einer Gaststätte an der Ekkehardstraße, Ecke Thurgauer Straße.

Polizei sucht nach diesem Mann und Zeugen:

Der Betrüger sei laut Polizei vermutlich italienischer Abstammung, er habe nur gebrochen Deutsch gesprochen. Der Zeuge beschrieb ihn als zwischen 40 und 50 Jahre alt mit mittlerer Größe und sportlicher Figur. Er hatte mittelblonde, etwas lichtere Haare und trug Sportkleidung.

Hinweise zu dem Mann und weiteren Fällen nimmt die Polizei Singen entgegen unter Telefon (0 77 31) 88 80.