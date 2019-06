von SK

Leichte Verletzungen hat sich ein 82-jähriger Radfahrer am Montag gegen 13.45 Uhr bei einem Sturz in der Singener Straße zugezogen. Wie die Polizei informierte, befuhr der Mann mit seinem E-Bike die Singener Straße ortseinwärts. Er bog auf Höhe der Gaststätte Schinderhannes nach rechts auf den dortigen Parkplatz ein. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Laut Polizeimeldung wurde der 82-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.