Ein Rollerfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 kurz hinter der Kreuzung Waldfriedhof schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, war der 79-jährige Mann mit einem Dreirad-Roller auf der B 34 von Singen in Richtung Gottmadingen unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung überholte der Rollerfahrer einen Wagen eines 27-Jährigen, der zur selben Zeit nach links auf das Betriebsgelände einer Gärtnerei abbog.

Beide Fahrzeuge stießen auf der Gegenfahrspur zusammen. Laut Polizeiangaben stürzte der 79-Jährige dabei und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Den Schaden am Dreirad-Roller, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Begutachtung der Unfallstelle hinzugezogen.