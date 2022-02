Bei der, am Freitagnachmittag aus einer verrauchten Wohnung in der Konstanzer Straße in der Singener Südstadt tot geborgenen Frau handelt es sich um die 73-jährige Wohnungsinhaberin, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizei gab es keine Hinweise auf strafbare Handlungen Dritter. Die Rettungskräfte und Polizei wurden am Freitag am Nachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Brandalarm in Singen, in der Konstanzer Straße, gerufen. Hausmitbewohner im zweiten