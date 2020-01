von Andreas Hühner

Ist sie es, oder ist sie es nicht? Diese Frage haben sich am Montagabend wohl einige der 700 Zuschauer gestellt, als Dorothea „Coco“ Fletcher die Bühne der Singener Stadthalle betrat und mit dem Song „Simply The Best“ eine fulminante Musicalshow eröffnete.

Die Show des Erfolgsproduzenten Bernhard Kurz versprach Einblicke in den Lebens-und Erfolgsweg der 1939 in Tennessee geborenen Künstlerin zu geben. Der Abend begann mit dem Anfang ihrer Karriere, als sie 1958 als Backroundsängerin, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Anna May Bullock, bei einem Casting für Ike Turner in seiner Band „Kings of Rythm“ in St. Luis engagiert wurde.

Coco Fletscher als Tina Turner-Double bietet eine fulminante Liveshow. | Bild: Andreas Hühner

Bei dieser Gelegenheit wurden auch die weiteren Begleitsängerinnen ausgewählt, die unter dem Namen „The Ikettes“ jahrelang die Tourneen der „Ike & Tina Turner Revue“ begleiteten. Es folgten nun viele Hits der damaligen Zeit wie „Nutbush City Limits“ bei denen vor allem die hervorragende Begleitband ihre musikalische Stärke beweisen konnte.

Gitarrensoli voller Energie

Bei der Show in der Singener Stadthalle brillierte Grammy Award-Gewinner Vasti Jackson als Ike Turner-Double auf der Gitarre mit energiegeladenen Soli, aber auch seine gesanglichen Qualitäten wussten zu überzeugen.

Bei den Musikern Andreas Walter (Bass), Ilia Skibinsky (Saxophon) Doan Pham (Drums) und Michael Shand (Keyboard) handelt es sich allesamt um weltweit erfahrene professionelle Künstler die zusammen für die perfekte musikalische Umrahmung sorgten.

Liveband, Sängerinnen und Tänzerinnen der Show „Simply The Best“ überzeugen in der Stadthalle Singen. | Bild: Andreas Hühner

Während der erste Teil der Aufführung auch einige weniger bekannte Stücke aus den Anfangszeiten der Karriere von Tina Turner beinhaltete, was sich auch an dem noch etwas dezenten Applaus des Publikums bemerkbar machte und in der Pause diskutiert wurde, begann die zweite Hälfte furios mit dem Welthit und Titelsong aus dem James Bond-Film „Golden Eye“.

Nach 14 Jahren Ehe und Gewaltexzessen trennte sich Tina Turner von ihrem drogensüchtigen Ehemann Ike und begann in den frühen 80er Jahren eine neue Karriere, die zunächst nicht sehr vielversprechend verlief. 45 Jahre alt, geschieden, schwarz, vier Kinder waren nicht die besten Voraussetzungen.

Erst als sie von Superstar Rod Steward als Opening Act für seine Tournee verpflichtet wurde, ging es wieder aufwärts und es folgte eine Karriere, die alles in den Schatten stellen sollte. Der Song „What´s Love Got To Do With It“ brachte ihr schließlich ihren ersten Nummer-Eins-Hit als Solokünstlerin ein und war natürlich auch in dieser Show zu hören.

Mit dunklem Timbre

Es folgten viele weitere Welthits wie „Private Dancer“, „Proud Mary“ und „We Don‘t Need Another Hero“ aus dem Film „Mad Max-Jenseits der Donnerkuppel“ bei dem sie auch selbst als Darstellerin mitwirkte.

Die Sängerin Dorothea “Coco“ Fletcher aus Alabama/USA überzeugte mit ihrer einzigartigen Stimme, authentischer Optik, dunklem Timbre und nicht zuletzt mit ihrer Mimik und animierenden Hüftschwüngen und sorgte so für einige Gänsehautmomente beim Publikum. Sie kam dem Original sehr nahe und war an diesem Abend „Simply The Best“.

Aufwendige Bühnenshow

Umrahmt wurde die Show durch spektakuläre Lichteffekte und viel altes Filmmaterial sowie Bilder aus der jeweiligen Epoche, die auf eine runde Großbildleinwand projiziert wurden.

Die zweieinhalbstündige musikalische Zeitreise durch die Soul- und Popgeschichte der 1950er bis 1990er Jahre war dank dieses hervorragenden Ensembles ein voller Erfolg und das Publikum bedankte sich dafür mit stehenden Ovationen.