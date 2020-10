Bei Betreten der alteingesessenen Kräuterdrogerie von Kenne in Singen, Hadwigstraße 7, werden die Kunden von einem herrlichen Kräuterduft empfangen. Und von fachkundigem Personal, welches für eine kompetente Beratung zur Verfügung steht. Die Kräuterdrogerie von Kenne feiert ihr 70-jährige Bestehen und hat für die Kunden interessante Angebote und Aktionen vorbereitet. Vor 70 Jahren wurde der Familienbetrieb, welcher heute in der dritten Generation von Wiebke Hartmann geführt wird, als Drogerie eröffnet. Schnell entwickelte sich das Geschäft zum Spezialisten für Kräuter, Tees und Naturprodukte. Insgesamt gibt es hier aktuell über 450 verschiedene Teesorten und unzählige Kräuter. Und was nicht vorrätig ist, wird besorgt. Denn Service sowie fachkundige und individuelle Beratung ist dem Team besonders wichtig. „Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden und ihre Wünsche“, erklärt Wiebke Hartmann, die ihre Kunden zufrieden sehen möchte. „Wir gehen mit unseren Kunden, deren Bedürfnissen und der Entwicklung der Zeit mit“, erklärt die Kräuterdrogistin, die seit 2013 das Fachgeschäft leitet.

Zum breit aufgestellten Kräuter- und Teesortiment gehören vielzählige Produkte, die meisten davon sind biologisch und nachhaltig. Hier wird man fündig, wenn man auf der Suche nach altbekannten Heilmitteln oder Kräutern ist, die noch die Generation der Großmütter kannte. Außerdem ist die Kräuter-Drogerie von Kenne ein „Spinnrad“-Handelspartner. Angeboten werden gesunde und umweltverträgliche Produkte, die auf natürlicher Basis hergestellt werden. Beliebt sind unter anderem Zimt-Zehentrenner oder Zutaten, mit denen Pflegeprodukte, Joghurt. Quark oder Käse selbst hergestellt werden können. Besonders interessant ist dies für Allergiker oder Menschen, die sich dafür interessieren, was sich in den verwendeten Produkten befindet. Oder für Menschen, denen es einfach Spaß macht, eine Creme, ein Duschpeeling oder eine Gesichtsmaske selbst herzustellen und diese dann zu genießen. Selbstverständlich gibt es zu den Spinnrad-Produkten auch ein handliches Rezeptheft mit Anregungen und wichtigen Informationen.

Ökologische Pflegeprodukte, Reinigungs- und Waschmittel mit Rohstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau gibt es an der „Sonett“-Nachfüllstation. Hier kann man in mitgebrachten Behältern sein Wunschprodukt abfüllen, spart dabei Müll und schont die Umwelt. Die Firma Sonett nennt sich selbst einen Pionier für ökologische Wasch- und Reinigungsmittel. Übrigens bieten die Desinfektionsmittel von Sonett einen zuverlässigen Schutz vor Keimen, Bakterien und Viren.

Gerade in der bald beginnenden Erkältungszeit ist es zu empfehlen, die Kräuter-Drogerie von Kenne aufzusuchen und sich von den Expertinnen für wohltuende Kräuter beraten zu lassen. Bei allen Produkten legt das Kenne-Team um Wiebke Hartmann großen Wert auf Regionalität, auf Schonung der Ressourcen und der Natur und trotz der Vielfalt an Produkten auf eine hohe Qualität.

„Wir gehen mit unseren Kunden, deren Bedürfnissen und der Entwicklung der Zeit mit.“

¦

Wiebke Hartmann, Inhaberin der Kräuter-Drogerie von Kenne