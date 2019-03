von SK

Einem Betrug mit vorgetäuschter Liebe ist eine Singener Seniorin aufgesessen, wie die Polizei mitteilt. Sie soll in einem so genannten Love-Scamming-Fall im Internet einen Mann kennengelernt haben, der vorgab aus Kapstadt zu kommen. Der Unbekannte soll ihr nicht nur eine falsche Identität, sondern auch falsche Liebe vorgespiegelt haben.

Laut Polizei gab er vor, seine in Oslo lebende Tochter unterstützen zu müssen. Weil er selbst kein Geld überweisen könne, sollte die Frau zunächst Gutscheincodes per E-Mail an die angebliche Tochter überweisen. In Einzelbeträgen seien rund 7000 Euro geflossen. Als ein angeblicher Anwalt ihres Internetfreundes sich an sie wandte und 30 000 Euro forderte, um eine Verhaftung des Betrügers zu verhindern, informierte die Geschädigte ihre Familie. Diese konnten die 68-Jährige überzeugen, die Polizei zu verständigen.

Jetzt laufen die Ermittlungen. Die Polizei warnt vor Internet-Betrügern, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen und rät zu Misstrauen bei unglaublichen Angeboten.