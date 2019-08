Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in der Byk-Gulden-Straße. Laut Polizei enstanden obendrein rund 15 000 Euro Schaden, als ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer die Robert-Bosch-Straße in Richtung Robert-Gerwig-Straße befuhr.

Rielasingen-Worblingen Gefährlich unterwegs an der L 222 Das könnte Sie auch interessieren

Auf Höhe der Byk-Gulden-Straße soll er aus Unachtsamkeit den Audi einer vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen übersehen haben. Sie erlitt bei der Kollision laut Polizei einen Schock und musste vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.